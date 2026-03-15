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Guerra no Médio Oriente
Ataques aéreos israelitas no Líbano já mataram 850 pessoas
15 mar, 2026 - 15:39 • Lusa
Desde 2 de março, 107 crianças já morreram no país.
Os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram 850 pessoas desde 2 de março, incluindo 107 crianças, anunciou este domingo o Ministério da Saúde, num novo balanço.
O anterior balanço, divulgado no sábado, foi de 826 mortos. Entre os mortos contam-se 66 mulheres e 32 profissionais de saúde, informou o ministério, acrescentando que 2.105 pessoas ficaram feridas nas duas semanas de combates.
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Entretanto, na Faixa de Gaza, um hospital anunciou que oito agentes policiais foram mortos num ataque aéreo israelita que atingiu o veículo em que seguiam, na região central do território, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor a 10 de outubro de 2025 entre Israel e o Hamas.
“Oito mártires foram internados após um ataque a um veículo policial na cidade de Al-Zawaida, na região central” do território palestiniano, informou o Hospital Al-Aqsa, na cidade de Deir el-Balah (Gaza central).
O Ministério do Interior de Gaza, controlado pelo Hamas, confirmou o número de mortos, especificando que todas as vítimas eram polícias, incluindo o chefe da Polícia da região central do território, o coronel Iyad Abu Yousdef.
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