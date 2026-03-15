Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão no Médio Oriente

Casa Branca confirma custo de 12 mil milhões de dólares para EUA

15 mar, 2026 - 19:23 • Lusa

Principal conselheiro económico da Casa Branca confirmar os rumores de que a Casa Branca estaria a preparar um pedido ao Congresso para mais 43 mil milhões de dólares em gastos com a ofensiva aérea conjunta com Israel contra o Irão.

A+ / A-

O principal conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, confirmou este domingo que as primeiras duas semanas de guerra com o Irão custaram aos Estados Unidos da América (EUA) cerca 12 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros).

Hassett confirmou este valor à cadeia NBC News, no seguimento da informação que recebeu na semana passada à porta fechada de altos militares norte-americanos durante uma reunião com membros do Congresso e responsáveis da administração em Washington.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O também diretor do Conselho Económico Nacional recusou, no entanto, confirmar os rumores de que a Casa Branca estaria a preparar um pedido ao Congresso para mais 50 mil milhões de dólares (43,6 mil milhões de euros) em gastos com a ofensiva aérea conjunta com Israel, desencadeada em 28 de fevereiro contra a República Islâmica.

"Já temos as armas necessárias, por isso não creio que um reforço seja preciso", disse Hassett, apesar de reconhecer que o Pentágono prevê mais duas a quatro semanas de operações.

O Governo de Israel anunciou, pelo seu lado, mais 2,6 mil milhões de shekels (cerca de 723 milhões de euros) para a "aquisição urgente e essencial de equipamento de defesa" para as suas operações militares no Irão e no vizinho Líbano, após ter aprovado na passada semana um orçamento especial para o setor que, segundo a imprensa israelita, atinge oito mil milhões de euros, a somar aos mais de 30 mil milhões de euros já previstos.

Segundo um comunicado do executivo, a despesa anunciada este domingo é justificada pelo "estado de emergência em que Israel se encontra" e a "necessidade urgente e imediata" de fornecer uma "resposta operacional" à intensidade dos combates atuais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"