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Tensão no Médio Oriente
Casa Branca confirma custo de 12 mil milhões de dólares para EUA
15 mar, 2026 - 19:23 • Lusa
Principal conselheiro económico da Casa Branca confirmar os rumores de que a Casa Branca estaria a preparar um pedido ao Congresso para mais 43 mil milhões de dólares em gastos com a ofensiva aérea conjunta com Israel contra o Irão.
O principal conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, confirmou este domingo que as primeiras duas semanas de guerra com o Irão custaram aos Estados Unidos da América (EUA) cerca 12 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros).
Hassett confirmou este valor à cadeia NBC News, no seguimento da informação que recebeu na semana passada à porta fechada de altos militares norte-americanos durante uma reunião com membros do Congresso e responsáveis da administração em Washington.
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O também diretor do Conselho Económico Nacional recusou, no entanto, confirmar os rumores de que a Casa Branca estaria a preparar um pedido ao Congresso para mais 50 mil milhões de dólares (43,6 mil milhões de euros) em gastos com a ofensiva aérea conjunta com Israel, desencadeada em 28 de fevereiro contra a República Islâmica.
"Já temos as armas necessárias, por isso não creio que um reforço seja preciso", disse Hassett, apesar de reconhecer que o Pentágono prevê mais duas a quatro semanas de operações.
O Governo de Israel anunciou, pelo seu lado, mais 2,6 mil milhões de shekels (cerca de 723 milhões de euros) para a "aquisição urgente e essencial de equipamento de defesa" para as suas operações militares no Irão e no vizinho Líbano, após ter aprovado na passada semana um orçamento especial para o setor que, segundo a imprensa israelita, atinge oito mil milhões de euros, a somar aos mais de 30 mil milhões de euros já previstos.
Segundo um comunicado do executivo, a despesa anunciada este domingo é justificada pelo "estado de emergência em que Israel se encontra" e a "necessidade urgente e imediata" de fornecer uma "resposta operacional" à intensidade dos combates atuais.
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