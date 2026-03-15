- Noticiário das 17h
- 19 mar, 2026
-
Guerra no Médio Oriente
Guarda Revolucionária do Irão jura "caçar e matar" Benjamin Netanyahu
15 mar, 2026 - 15:49 • Lusa
"Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e a matá-lo com todas as nossas forças", avisou a Guarda.
A Guarda Revolucionária iraniana prometeu este domingo "caçar e matar" o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no 16.º dia do conflito desencadeados pelos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e a matá-lo com todas as nossas forças", escreveu a Guarda num comunicado.
Em retaliação pela ofensiva lançada em 28 de fevereiro, o Irão condicionou o tráfego no estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.
Incidentes com projéteis iranianos foram também registados no Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.
- Noticiário das 17h
- 19 mar, 2026
-
- MotoGP. Grande Prémio de Portugal muda de data devido à guerra no Irão
- F1 cancela e não substitui GPs do Bahrain e Arábia Saudita devido à guerra no Irão
- Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"
- Israel reafirma objetivo de só parar a guerra quando eliminar ameaças
- Israel anuncia novos ataques em larga escala a Teerão
- Israel admite tomar controlo do território se Líbano não impedir ações do Hezbollah
- Israel lança ataque "em larga escala" contra Beirute
- Meloni acusa EUA e Israel de violação do direito internacional no ataque ao Irão
- Países terão "liberdade de passagem" por Ormuz se expulsarem embaixadores dos EUA e de Israel
- Novo ataque a Israel após escolha de Mojtaba Khamenei como líder supremo
- Mais de 80 crianças mortas em ataques de Israel no Líbano
- Israel lança nova vaga de ataques contra Beirute e Teerão
- Descisão "mútua". Donald Trump quer acordo com Israel sobre o eventual fim da guerra com o Irão
- Mais de três mil iranianos mortos nos bombardeamentos
- "Sou louco por café, sou louco pelo meu povo": Netanyahu publica vídeo a ironizar rumores de que estaria morto
- Irão detém 500 pessoas acusadas de fornecer informações a inimigos
- Mazgani: “O Irão é um país com muitos jovens capazes. Vai demorar, é uma questão geracional, mas tenho esperança”
- MotoGP. Grande Prémio de Portugal muda de data devido à guerra no Irão
- F1 cancela e não substitui GPs do Bahrain e Arábia Saudita devido à guerra no Irão
- Novo líder supremo do Irão ferido e "provavelmente desfigurado"
- Israel reafirma objetivo de só parar a guerra quando eliminar ameaças
- Israel anuncia novos ataques em larga escala a Teerão
- Israel admite tomar controlo do território se Líbano não impedir ações do Hezbollah
- Israel lança ataque "em larga escala" contra Beirute
- Meloni acusa EUA e Israel de violação do direito internacional no ataque ao Irão
- Países terão "liberdade de passagem" por Ormuz se expulsarem embaixadores dos EUA e de Israel
- Novo ataque a Israel após escolha de Mojtaba Khamenei como líder supremo
- Mais de 80 crianças mortas em ataques de Israel no Líbano
- Israel lança nova vaga de ataques contra Beirute e Teerão
- Descisão "mútua". Donald Trump quer acordo com Israel sobre o eventual fim da guerra com o Irão
- Mais de três mil iranianos mortos nos bombardeamentos
- "Sou louco por café, sou louco pelo meu povo": Netanyahu publica vídeo a ironizar rumores de que estaria morto
- Irão detém 500 pessoas acusadas de fornecer informações a inimigos
- Mazgani: “O Irão é um país com muitos jovens capazes. Vai demorar, é uma questão geracional, mas tenho esperança”