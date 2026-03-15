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Tensão no Irão

Irão detém 500 pessoas acusadas de fornecer informações a inimigos

15 mar, 2026 - 22:05 • Redação, com Reuters

Metade das detenções envolveram incidentes graves como “pessoas que forneceram informações para atingir alvos e indivíduos que filmaram locais de ataques e enviaram essas imagens”, contou o chefe da polícia da República Islâmica.

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O Irão deteve 500 pessoas acusadas de partilhar informações com inimigos, afirmou este domingo o chefe da polícia da República Islâmica, enquanto caças de Israel e dos Estados Unidos da América (EUA) continuam a atacar novos alvos no país.

Metade desses casos envolveu incidentes graves como “pessoas que forneceram informações para atingir alvos e indivíduos que filmaram locais de ataques e enviaram essas imagens”, disse Ahmadreza Radan, sem especificar quando ocorreram as detenções.

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No noroeste do Irão, a agência noticiosa semi-oficial "Tasnim" informou que 20 pessoas foram detidas, acusadas pelo gabinete do procurador provincial de enviar detalhes de localização de infraestruturas militares e de segurança do Irão a Israel.

“Enquanto o inimigo sionista (Israel) e os EUA tentam invadir o Irão, existem mercenários e espiões ativos pelos países para provocar revolta como próximo passo”, afirmou um ramo provincial da organização de informações dos Guardas Revolucionários, segundo a agência.

A "Student News Network" noticiou também que três pessoas foram detidas na província ocidental de Lorestan por “tentarem perturbar a opinião pública e queimar símbolos de luto”.

Os EUA e Israel desencadearam em 28 de fevereiro uma ofensiva aérea contra o Irão, que matou logo no primeiro dia de bombardeamentos o seu líder supremo, Ali Khamenei.

Desde então, a República Islâmica tem respondido através de ataques com mísseis e drones Israel e os países vizinhos do Médio Oriente, visando em particular bases militares norte-americanas, mas também outras infraestruturas, sobretudo energéticas.

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