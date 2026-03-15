Israel reabre passagem de Rafah parcialmente a partir de 4.ª-feira

A decisão de reabertura parcial da passagem de Rafah "foi tomada após uma avaliação de segurança e uma revisão das condições que permitem o retomar das operações na passagem", adiantou o COGAT, ressalvando que se mantêm "as restrições de segurança necessárias, dada a situação de segurança e as ameaças na região".

A passagem de Rafah, entre o Egito e Gaza, que está sob controlo israelita, é a única porta dos habitantes de Gaza para o exterior que não passa por Israel.

Encerrada desde o início dos bombardeamentos israelo-americanos contra o Irão, em 28 de fevereiro, "a passagem de Rafah será reaberta ao tráfego em ambos os sentidos a partir da próxima quarta-feira, 18 de março, mas apenas para a circulação limitada de pessoas", afirmou o COGAT, organismo responsável pelos assuntos civis, em comunicado.

Israel vai reabrir parcialmente a passagem de Rafah para o território palestiniano da Faixa de Gaza a partir de quarta-feira, mas apenas para circulação limitada de pessoas, anunciou este domingo o organismo do Ministério da Defesa israelita (COGAT).

O organismo do Ministério da Defesa israelita referiu ainda que "a passagem funcionará de acordo com o mecanismo em vigor antes do seu encerramento", ou seja, "em coordenação com o Egito, após acordo prévio de Israel sobre questões de segurança e sob a supervisão da missão da União Europeia".

"Além disso, serão implementados procedimentos adicionais de controlo e identificação na área sob controlo militar israelita", acrescentou o COGAT.

A reabertura muito parcial de Rafah no início de fevereiro aos residentes do território tinha gerado esperanças, quase dois anos depois de as forças israelitas terem assumido o controlo da região durante a guerra desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel.

Israel e o Hamas acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo em Gaza, que está em vigor desde 10 de outubro de 2025 e foi intermediado pelos Estados Unidos.

Em meados de janeiro, Washington anunciou a transição para a segunda fase do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr definitivamente fim à guerra desencadeada pela ofensiva do Hamas. Esta fase inclui uma retirada gradual de Israel de Gaza, o desarmamento do Hamas e o envio de uma força internacional de estabilização.

O exército israelita controla ainda mais de metade do território, e o Hamas recusa-se a depor as armas nas condições estabelecidas por Israel.