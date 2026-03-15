Israel reafirma objetivo de só parar a guerra quando eliminar ameaças

O chefe da diplomacia israelita, Gideon Saar, insistiu este domingo que a guerra contra o Irão vai durar até que sejam eliminadas as “ameaças existenciais” que o país representa para Israel. “Queremos acabar com as ameaças existenciais do Irão a longo prazo, não queremos ir todos os anos para outra guerra”, declarou Saar, citado pela agência de notícias espanhola EFE. A guerra foi desencadeada por uma ofensiva militar de grande escala que Israel e os Estados Unidos lançaram conjuntamente contra o Irão em 28 de fevereiro. O Irão respondeu com ataques contra Israel e contra países vizinhos, sobretudo os que acolhem bases militares norte-americanas.

Saar elogiou a coordenação político-militar diária com Washington e aproveitou uma visita à aldeia árabe de Zarzir, no norte de Israel, onde na sexta-feira um míssil iraniano causou 58 feridos sem gravidade, para acusar Teerão de atacar civis. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministro acusou o Irão de cometer “crimes de guerra”, afirmando que os recentes lançamentos de mísseis a partir do Irão apenas causaram vítimas entre civis. A agência EFE não conseguiu contrastar estas afirmações, uma vez que a censura militar israelita proíbe a publicação de informações sobre ataques se ocorrerem em infraestruturas críticas ou militares, alegando razões de segurança.

Zarzir situa-se numa região com muitas aldeias de maioria árabe israelita. A população palestiniana permaneceu em Israel após a declaração de independência em 1948 e a expulsão e fuga de cerca de 700 mil palestinianos na conhecida “nakba” (desastre, em árabe). Durante a visita, um representante do município agradeceu a Saar o apoio e confirmou que a queda do míssil causou 58 feridos, nenhum com gravidade. Disse que a população conseguiu salvar-se graças aos refúgios antiaéreos. Doze pessoas morreram em Israel devido aos mísseis iranianos desde o início da guerra, que vai no 16.º dia.

No Irão, os ataques israelitas já causaram a morte de pelo menos 1.230 pessoas, segundo o último balanço oficial iraniano, de 05 de março. Relativamente ao Líbano, Saar disse que Israel não mantém “disputas graves com o Estado”, mas sim com o Hezbollah. Justificou que o grupo xiita libanês age sob as instruções de Teerão ao lançar ataques contra Israel a partir de território libanês. Saar também criticou o Governo libanês por não ter tomado medidas eficazes para travar as ações do Hezbollah. Afirmou que a normalização e a paz com o Líbano dependem de o grupo xiita cessar as agressões contra Israel.