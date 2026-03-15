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Tensão no Médio Oriente
Macron pede que Irão pare "imediatamente" de atacar países do Médio Oriente
15 mar, 2026 - 23:12 • Catarina Magalhães, com Reuters
Para o líder francês, "o povo do Irão, tal como todos os povos da região, é vítima desta situação".
O Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao Presidente da República Islâmica do Irão, Masoud Pezeshkian, para parar "imediatamente" de atacar países do Médio Oriente, como o Líbano e Iraque.
"Ponha imediatamente termo aos ataques inaceitáveis que o Irão está a levar a cabo", partilhou Macron na rede social X (antigo Twitter).
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Perante a escala "descontrolada" de conflitos na região, Macron acredita que "estamos a testemunhar o caos, que terá consequências graves hoje e nos anos que se seguem".
Para o líder francês, "o povo do Irão, tal como todos os povos da região, é vítima desta situação".
Macron disse, por isso, que a solução para a paz é "assegurar que o Irão nunca adquira mais armas nucleares".
Sobre a situação no Estreito de Ormuz, o Presidente francês não esclareceu a sua posição perante o pedido de ajuda de Trump para proteger a região petrolífera, mas defendeu que deve ser restabelecida a liberdade de circulação.
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