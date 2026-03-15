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América Latina
Sete anos depois, EUA voltam a hastear bandeira na embaixada em Caracas
15 mar, 2026 - 00:18 • Lusa
Bandeira foi hasteada à mesma hora em que exatamente há sete anos foi retirada. "Começou uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela", disse encarregada de negócios dos EUA na Venezuela.
A embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Caracas voltou no sábado a hastear a bandeira norte-americana, sete anos após cessar operações na capital da Venezuela, em março de 2019, quando os dois países cortaram relações diplomáticas.
O anúncio foi feito pela encarregada de negócios dos EUA na Venezuela, Laura Dogu, através do Instagram da embaixada, com uma foto do momento em que a bandeira norte-americana era hasteada.
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"Começou uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela", escreveu Dogu, precisando que a bandeira foi hasteada à mesma hora em que exatamente há sete anos foi retirada.
A 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas que levou à captura do então presidente da Venezuela Nicolás Maduro e da sua mulher Cília Flores, que se encontram numa cadeia de Nova Iorque sob acusações de tráfico de droga.
A vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu as funções de Presidente interina do país iniciando uma transição política tutelada pelos EUA.
Em 5 de março e 2026 o Departamento de Estado dos EUA anunciou o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares com a Venezuela.
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