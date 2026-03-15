Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

América Latina

Sete anos depois, EUA voltam a hastear bandeira na embaixada em Caracas

15 mar, 2026 - 00:18 • Lusa

Bandeira foi hasteada à mesma hora em que exatamente há sete anos foi retirada. "Começou uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela", disse encarregada de negócios dos EUA na Venezuela.

A+ / A-

A embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Caracas voltou no sábado a hastear a bandeira norte-americana, sete anos após cessar operações na capital da Venezuela, em março de 2019, quando os dois países cortaram relações diplomáticas.

O anúncio foi feito pela encarregada de negócios dos EUA na Venezuela, Laura Dogu, através do Instagram da embaixada, com uma foto do momento em que a bandeira norte-americana era hasteada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Começou uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela", escreveu Dogu, precisando que a bandeira foi hasteada à mesma hora em que exatamente há sete anos foi retirada.

A 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas que levou à captura do então presidente da Venezuela Nicolás Maduro e da sua mulher Cília Flores, que se encontram numa cadeia de Nova Iorque sob acusações de tráfico de droga.

A vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu as funções de Presidente interina do país iniciando uma transição política tutelada pelos EUA.

Em 5 de março e 2026 o Departamento de Estado dos EUA anunciou o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares com a Venezuela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda