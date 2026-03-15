Tensão no Médio Oriente
"Sou louco por café, sou louco pelo meu povo": Netanyahu publica vídeo a ironizar rumores de que estaria morto
15 mar, 2026 - 18:01 • Catarina Magalhães
Primeiro-ministro israelita garantiu ao povo israelita que as forças do país estão a atingir o território iraniano e libanês "com muita força".
Depois dos rumores espalhados pelos meios de comunicação do Irão de que o primeiro-ministro israelita estaria morto, Benjamin Netanyahu publicou um vídeo a ridicularizar a situação, comentando que estava "mortinho por um café".
Enquanto pedia a bebida nos arredores de Jerusalém, o assessor do chefe de Governo israelita pergunta-lhe sobre os rumores e Netanyahu respondeu com um trocadilho, já que "morto", no calão hebraico, também é uma palavra usada para descrever alguém que está "louco por" alguém ou alguma coisa.
"Sou louco por café, sou louco pelo meu povo", brincou, no 16.º dia do conflito desencadeados pelos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão.
Depois de internautas alegarem, nas redes sociais, que Netanyahu apareceu num vídeo com seis dedos na mão, o primeiro-ministro ironiza também com essa situação, de mão estendida para a câmara: "Quer contar o número de dedos?"
No vídeo publicado nas redes sociais com o título "Eles dizem que eu estou o quê?", o primeiro-ministro israelita deixou ainda uma mensagem ao povo de Israel, garantindo que estão a atingir o território iraniano e libanês "com muita força".
Este domingo, a Guarda Revolucionária do Irão prometeu "caçar e matar" Netanyahu e condicionou o tráfego no estreito de Ormuz, lançando ataques contra alvos em Israel.
"A vossa resiliência é incrível e dá-me força, ao governo e às Forças Defensivas de Israel (IDF). Estamos a fazer coisas que não posso partilhar, mas estamos a atingir o Irão com muita força, inclusive o Líbano."
Desde que os Estados Unidos da América e Israel lançaram ataques contra o Irão a 28 de fevereiro, Netanyahu visitou, pelo menos, duas cidades atingidas por mísseis iranianos, bem como um hospital, um porto e bases militares.
