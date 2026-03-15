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Tensão no Médio Oriente

Trump diz que EUA podem voltar a atacar ilha petrolífera de Kharg "só por diversão"

15 mar, 2026 - 01:00 • Catarina Magalhães

Irão está pronto para negociar um cessar-fogo, mas o líder norte-americano disse acreditar que "os termos ainda não são suficientemente bons".

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, revelou que o Irão está pronto para negociar um cessar-fogo, mas o líder norte-americano disse acreditar que "os termos ainda não são suficientemente bons" para chegar a um acordo, em entrevista exclusiva à estação televisiva norte-americana "NBC News".

Trump confirmou que a ilha de Kharg, local petrolífero fundamental do Irão, está "totalmente" destruída e que os Estados Unidos da América (EUA) podem voltar a atacar a ilha "só por diversão".

Kharg é responsável por cerca de 90% das exportações de crude do país.

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"O Irão quer chegar a um acordo, e eu não quero fazê-lo, porque os termos ainda não são suficientemente bons", apontou o Presidente norte-americano.

Sem avançar com detalhes sobre os termos em questão, Trump voltou a insistir que só estará disposto a terminar a guerra no Irão quando o acordo contemplar as intenções do país abandonar completamente quaisquer ambições nucleares.

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O Presidente dos EUA disse estar "surpreendido" pelos ataques do Irão a outros países do Médio Oriente, depois do início da guerra conduzida pelos EUA e Israel.

Trump instou no sábado a China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países a enviarem navios de guerra para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do abastecimento mundial de petróleo e sob ameaça militar do Irão.

Os EUA "bombardearão implacavelmente a costa" do Irão e continuarão a afundar navios iranianos, avisou o líder norte-americano no sábado numa publicação na sua rede social Truth Social.

O Irão alertou que qualquer ataque contra as suas infraestruturas petrolíferas será alvo de uma resposta “olho por olho”.

O Teerão ameaçou ainda no sábado “reduzir a cinzas” as infraestruturas petrolíferas ligadas aos EUA no Médio Oriente e, num primeiro sinal, avisou a população dos Emirados Árabes Unidos para se afastar dos portos do país.

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Morte do novo líder supremo do Irão é apenas "um rumor"?

Depois das notícias de que Mojtaba Khamenei está ferido e "provavelmente desfigurado", Donald Trump questionou também o "rumor" se o novo líder supremo iraniano está vivo.

Desde um ataque israelita no início da guerra não foram divulgadas quaisquer imagens de Mojtaba Khamenei, que perdeu o pai, o aiatolá Ali Khamenei, e grande parte da família nos bombardeamentos.

"Não sei sequer se ele está vivo. Até agora ninguém conseguiu mostrá-lo", disse.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, é o responsável por avançar com essa informação na sexta-feira, questionando a capacidade de Khamenei para governar após quase duas semanas de ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão, no âmbito da operação "Fúria Épica".

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