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Tensão no Médio Oriente
Trump diz que EUA podem voltar a atacar ilha petrolífera de Kharg "só por diversão"
15 mar, 2026 - 01:00 • Catarina Magalhães
Irão está pronto para negociar um cessar-fogo, mas o líder norte-americano disse acreditar que "os termos ainda não são suficientemente bons".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, revelou que o Irão está pronto para negociar um cessar-fogo, mas o líder norte-americano disse acreditar que "os termos ainda não são suficientemente bons" para chegar a um acordo, em entrevista exclusiva à estação televisiva norte-americana "NBC News".
Trump confirmou que a ilha de Kharg, local petrolífero fundamental do Irão, está "totalmente" destruída e que os Estados Unidos da América (EUA) podem voltar a atacar a ilha "só por diversão".
Kharg é responsável por cerca de 90% das exportações de crude do país.
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"O Irão quer chegar a um acordo, e eu não quero fazê-lo, porque os termos ainda não são suficientemente bons", apontou o Presidente norte-americano.
Sem avançar com detalhes sobre os termos em questão, Trump voltou a insistir que só estará disposto a terminar a guerra no Irão quando o acordo contemplar as intenções do país abandonar completamente quaisquer ambições nucleares.
Guerra no Médio Oriente
Centro petrolífero iraniano na ilha de Kharg entra na guerra
Antes do início da guerra, que começou há duas sem(...)
O Presidente dos EUA disse estar "surpreendido" pelos ataques do Irão a outros países do Médio Oriente, depois do início da guerra conduzida pelos EUA e Israel.
Trump instou no sábado a China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países a enviarem navios de guerra para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do abastecimento mundial de petróleo e sob ameaça militar do Irão.
Os EUA "bombardearão implacavelmente a costa" do Irão e continuarão a afundar navios iranianos, avisou o líder norte-americano no sábado numa publicação na sua rede social Truth Social.
O Irão alertou que qualquer ataque contra as suas infraestruturas petrolíferas será alvo de uma resposta “olho por olho”.
O Teerão ameaçou ainda no sábado “reduzir a cinzas” as infraestruturas petrolíferas ligadas aos EUA no Médio Oriente e, num primeiro sinal, avisou a população dos Emirados Árabes Unidos para se afastar dos portos do país.
Morte do novo líder supremo do Irão é apenas "um rumor"?
Depois das notícias de que Mojtaba Khamenei está ferido e "provavelmente desfigurado", Donald Trump questionou também o "rumor" se o novo líder supremo iraniano está vivo.
Desde um ataque israelita no início da guerra não foram divulgadas quaisquer imagens de Mojtaba Khamenei, que perdeu o pai, o aiatolá Ali Khamenei, e grande parte da família nos bombardeamentos.
"Não sei sequer se ele está vivo. Até agora ninguém conseguiu mostrá-lo", disse.
O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, é o responsável por avançar com essa informação na sexta-feira, questionando a capacidade de Khamenei para governar após quase duas semanas de ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão, no âmbito da operação "Fúria Épica".
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