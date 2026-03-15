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Tensão no Médio Oriente

Von der Leyen pede uso de "todos instrumentos de diplomacia migratória"

15 mar, 2026 - 18:44 • Lusa

"Embora, por agora, o conflito não se tenha traduzido em fluxos migratórios imediatos em direção à União Europeia, o futuro permanece incerto e exige a mobilização plena de todos os instrumentos de diplomacia migratória ao nosso dispor", afirmou a líder do executivo comunitário.

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apelou este domingo aos líderes dos Estados-membros para que utilizem "todos os instrumentos de diplomacia migratória disponíveis" face à incerteza trazida pelo novo conflito no Médio Oriente.

"Embora, por agora, o conflito não se tenha traduzido em fluxos migratórios imediatos em direção à União Europeia, o futuro permanece incerto e exige a mobilização plena de todos os instrumentos de diplomacia migratória ao nosso dispor", afirmou a líder do executivo comunitário, numa carta dirigida aos líderes dos 27 Estados-membros, que se reúnem na quinta-feira em Bruxelas.

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Von der Leyen salientou que "é imperativo" colaborar com os países da região, como a Turquia – para a qual a UE já desembolsou mais de 1,1 mil milhões de euros desde 2021 para reforçar as suas fronteiras –, o Líbano e o Paquistão.

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Na carta de seis páginas, a política alemã alertou que a atual situação geopolítica "acarreta um risco crescente de um conflito prolongado com repercussões diretas e indiretas para a União", quando passam 16 dias desde a ofensiva aérea desencadeada pelos Estados Unidos da América (EUA) e Israel contra o Irão e que se alastrou a vários países do Médio Oriente.

Von der Leyen insistiu que o apoio humanitário europeu aos cidadãos e comunidades afegãs no Irão está em curso, combatendo o tráfico de migrantes.

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