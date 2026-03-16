Abrigos sobrelotados e novos ataques: a crise dos deslocados no Líbano agrava-se

Mais de 800 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas em menos de duas semanas no Líbano, devido ao aumento dos bombardeamentos israelitas e à emissão de novas ordens de evacuação em larga escala. A situação está a agravar a vulnerabilidade de centenas de milhares de civis, incluindo pessoas que já se encontravam deslocadas desde confrontos anteriores, alerta a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Entre elas está Ghina, uma jovem que fugiu da aldeia de Odaisseh, na fronteira sul do país. Desde 2023 que vive deslocada internamente e reside agora com a família num abrigo improvisado na localidade de Marwaniyeh, perto de Saida.

“Vim com a minha família de Odaisseh e fomos das primeiras pessoas a ser evacuadas à força das nossas aldeias em 2023”, conta Ghina, em declarações recolhidas pela MSF. “Vivo neste abrigo há quase três anos. Antes estávamos cinco pessoas num quarto; agora, com o afluxo recente, há quartos onde vivem até 30 pessoas.”

O chamado abrigo Montana, que outrora funcionou como hotel, acolhe atualmente mais de 120 famílias deslocadas. Muitas vivem ali desde que as aldeias do sul do Líbano foram evacuadas há quase três anos. Nos últimos dias, porém, a chegada de novas famílias sobrelotou ainda mais o espaço.

Equipas móveis de saúde da MSF visitam regularmente o abrigo para prestar cuidados médicos básicos aos residentes. A organização desenvolve atividades semelhantes em vários outros abrigos espalhados pelo país, incluindo Norte, Akkar, Bekaa, Monte Líbano e Beirute, onde centenas de milhares de pessoas procuram refúgio.

Segundo as equipas no terreno, as condições de vida deterioraram-se rapidamente.

“As pessoas estão a ser forçadas a deslocar-se mais uma vez, e isto está a afetar gravemente a sua saúde física e mental”, afirma Lou Cormack, coordenador nacional da MSF no Líbano.