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Guerra no Irão

Apesar das ameaças de Trump, aliados dos EUA rejeitam apoio no Estreito de Ormuz

16 mar, 2026 - 15:09 • Reuters

Alemanha, UE e Reino Unido cautelosos quanto a envolvimento militar. China procura evitar escalada de tensões.

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Os aliados dos Estados Unidos afirmaram que não têm planos imediatos para enviar navios com o objetivo de reabrir o Estreito de Ormuz, rejeitando assim um pedido do presidente Donald Trump para apoio militar que garanta a manutenção da navegação nesta via marítima vital.

Trump apelou a vários países para ajudarem a patrulhar o estreito depois de o Irão ter respondido a ataques dos Estados Unidos e de Israel com drones, mísseis e minas, fechando na prática o canal estratégico junto às suas costas a petroleiros que transportam cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo.

A maioria dos países da NATO — vários dos quais têm sido alvo de críticas duras por parte de Trump nos últimos meses — costuma evitar confrontar diretamente a Casa Branca. No entanto, estão agora a sinalizar relutância em envolver-se no conflito com Teerão.

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“O que espera Donald Trump que um punhado de fragatas europeias consiga fazer no Estreito de Ormuz que a poderosa marinha dos EUA não consiga?”, questionou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em Berlim, esta segunda-feira, desvalorizando as ameaças de Trump de que a recusa em apoiar Washington poderia ter consequências para a aliança da NATO.

“Esta não é a nossa guerra, não fomos nós que a iniciámos”, acrescentou.

O conflito nada tem a ver com a NATO e a Alemanha não tem planos para se deixar envolver, afirmou também o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius.

“Nem os Estados Unidos nem Israel nos consultaram antes do início da guerra e (…) Washington afirmou explicitamente, no início do conflito, que a assistência europeia não era necessária nem desejada”, disse o porta-voz.

Ainda assim, alguns aliados demonstraram uma disponibilidade cautelosa para ajudar.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o bloco está em conversações com as Nações Unidas sobre a possibilidade de replicar um acordo semelhante ao que permite a exportação de cereais da Ucrânia durante a guerra com a Rússia.

A União Europeia está também a discutir a possibilidade de alterar o mandato da sua missão naval no Médio Oriente, a Aspides — atualmente dedicada à proteção de navios no Mar Vermelho contra ataques dos rebeldes Houthi do Iémen — para incluir o Estreito de Ormuz, disse Kallas.

No entanto, a Grécia, que lidera a missão Aspides, limitará a sua participação no Médio Oriente ao Mar Vermelho, afirmou o porta-voz do governo grego, Pavlos Marinakis.

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China fala com todas as partes

A China está a dialogar com todas as partes sobre a situação no estreito, numa tentativa de reduzir as tensões, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês esta segunda-feira.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido trabalhará com aliados para elaborar um plano coletivo que garanta a liberdade de navegação no estreito, reconhecendo, contudo, que não será uma tarefa fácil e reiterando que o país não pretende envolver-se numa guerra mais alargada.

O Reino Unido dispõe de sistemas autónomos de deteção e neutralização de minas que poderiam ser utilizados, acrescentou Starmer.

A Dinamarca afirmou que a União Europeia deve trabalhar para reabrir o estreito, mesmo não concordando com o conflito. “Mesmo que não gostemos do que está a acontecer, penso que é sensato manter uma mente aberta sobre se a Europa (…) pode, de alguma forma, contribuir, mas com vista à desescalada”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen.

Outros países europeus, contudo, parecem afastar essa possibilidade. A Espanha afirmou que não fará nada que possa agravar o conflito, enquanto o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, disse que o envio de navios militares para uma zona de guerra seria interpretado como participação direta no conflito.

“A Itália não está em guerra com ninguém e enviar navios militares para uma zona de guerra significaria entrar na guerra”, afirmou Salvini aos jornalistas em Milão.

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  • Não assustas ninguém
    16 mar, 2026 oh Salmão 16:30
    Trump avançou sem consultar ninguém na Europa, agora quer que as marinhas europeias vão brincar às guerras para uma crise que ele criou, o que é estranho, apelar aos "aliados" depois da maneira como tem tratado os aliados Europeus, que até ameaças de ocupação já fez. E quanto às ameaças dele sobre a NATO, têm prazo de validade até Novembro: como ele já percebeu, o pilar europeu da NATO está a preparar-se para ser mais ou menos autónomo, e os EUA precisam das bases na Europa - cujo acesso pode ser restringido como a Espanha fez - para poderem andar pelo Globo a mostrarem músculo. É melhor que o pato americano não ameace tanto, que em termos de ameaças, se não temos medo das ameaças de ataques nucleares da Rússia, pode crer que não temos medo de hipotéticas represálias sobre a NATO, como disse, com prazo de validade até Novembro...

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