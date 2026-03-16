Apesar das ameaças de Trump, aliados dos EUA rejeitam apoio no Estreito de Ormuz

Os aliados dos Estados Unidos afirmaram que não têm planos imediatos para enviar navios com o objetivo de reabrir o Estreito de Ormuz, rejeitando assim um pedido do presidente Donald Trump para apoio militar que garanta a manutenção da navegação nesta via marítima vital. Trump apelou a vários países para ajudarem a patrulhar o estreito depois de o Irão ter respondido a ataques dos Estados Unidos e de Israel com drones, mísseis e minas, fechando na prática o canal estratégico junto às suas costas a petroleiros que transportam cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo. A maioria dos países da NATO — vários dos quais têm sido alvo de críticas duras por parte de Trump nos últimos meses — costuma evitar confrontar diretamente a Casa Branca. No entanto, estão agora a sinalizar relutância em envolver-se no conflito com Teerão.

O que fará a Europa "que a poderosa marinha dos EUA não consiga"? “O que espera Donald Trump que um punhado de fragatas europeias consiga fazer no Estreito de Ormuz que a poderosa marinha dos EUA não consiga?”, questionou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em Berlim, esta segunda-feira, desvalorizando as ameaças de Trump de que a recusa em apoiar Washington poderia ter consequências para a aliança da NATO. “Esta não é a nossa guerra, não fomos nós que a iniciámos”, acrescentou. O conflito nada tem a ver com a NATO e a Alemanha não tem planos para se deixar envolver, afirmou também o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius. “Nem os Estados Unidos nem Israel nos consultaram antes do início da guerra e (…) Washington afirmou explicitamente, no início do conflito, que a assistência europeia não era necessária nem desejada”, disse o porta-voz. Ainda assim, alguns aliados demonstraram uma disponibilidade cautelosa para ajudar. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o bloco está em conversações com as Nações Unidas sobre a possibilidade de replicar um acordo semelhante ao que permite a exportação de cereais da Ucrânia durante a guerra com a Rússia. A União Europeia está também a discutir a possibilidade de alterar o mandato da sua missão naval no Médio Oriente, a Aspides — atualmente dedicada à proteção de navios no Mar Vermelho contra ataques dos rebeldes Houthi do Iémen — para incluir o Estreito de Ormuz, disse Kallas. No entanto, a Grécia, que lidera a missão Aspides, limitará a sua participação no Médio Oriente ao Mar Vermelho, afirmou o porta-voz do governo grego, Pavlos Marinakis.