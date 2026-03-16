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Guerra no Irão
Apesar das ameaças de Trump, aliados dos EUA rejeitam apoio no Estreito de Ormuz
16 mar, 2026 - 15:09 • Reuters
Alemanha, UE e Reino Unido cautelosos quanto a envolvimento militar. China procura evitar escalada de tensões.
Os aliados dos Estados Unidos afirmaram que não têm planos imediatos para enviar navios com o objetivo de reabrir o Estreito de Ormuz, rejeitando assim um pedido do presidente Donald Trump para apoio militar que garanta a manutenção da navegação nesta via marítima vital.
Trump apelou a vários países para ajudarem a patrulhar o estreito depois de o Irão ter respondido a ataques dos Estados Unidos e de Israel com drones, mísseis e minas, fechando na prática o canal estratégico junto às suas costas a petroleiros que transportam cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo.
A maioria dos países da NATO — vários dos quais têm sido alvo de críticas duras por parte de Trump nos últimos meses — costuma evitar confrontar diretamente a Casa Branca. No entanto, estão agora a sinalizar relutância em envolver-se no conflito com Teerão.
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“O que espera Donald Trump que um punhado de fragatas europeias consiga fazer no Estreito de Ormuz que a poderosa marinha dos EUA não consiga?”, questionou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em Berlim, esta segunda-feira, desvalorizando as ameaças de Trump de que a recusa em apoiar Washington poderia ter consequências para a aliança da NATO.
“Esta não é a nossa guerra, não fomos nós que a iniciámos”, acrescentou.
O conflito nada tem a ver com a NATO e a Alemanha não tem planos para se deixar envolver, afirmou também o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius.
“Nem os Estados Unidos nem Israel nos consultaram antes do início da guerra e (…) Washington afirmou explicitamente, no início do conflito, que a assistência europeia não era necessária nem desejada”, disse o porta-voz.
Ainda assim, alguns aliados demonstraram uma disponibilidade cautelosa para ajudar.
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o bloco está em conversações com as Nações Unidas sobre a possibilidade de replicar um acordo semelhante ao que permite a exportação de cereais da Ucrânia durante a guerra com a Rússia.
A União Europeia está também a discutir a possibilidade de alterar o mandato da sua missão naval no Médio Oriente, a Aspides — atualmente dedicada à proteção de navios no Mar Vermelho contra ataques dos rebeldes Houthi do Iémen — para incluir o Estreito de Ormuz, disse Kallas.
No entanto, a Grécia, que lidera a missão Aspides, limitará a sua participação no Médio Oriente ao Mar Vermelho, afirmou o porta-voz do governo grego, Pavlos Marinakis.
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China fala com todas as partes
A China está a dialogar com todas as partes sobre a situação no estreito, numa tentativa de reduzir as tensões, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês esta segunda-feira.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido trabalhará com aliados para elaborar um plano coletivo que garanta a liberdade de navegação no estreito, reconhecendo, contudo, que não será uma tarefa fácil e reiterando que o país não pretende envolver-se numa guerra mais alargada.
O Reino Unido dispõe de sistemas autónomos de deteção e neutralização de minas que poderiam ser utilizados, acrescentou Starmer.
A Dinamarca afirmou que a União Europeia deve trabalhar para reabrir o estreito, mesmo não concordando com o conflito. “Mesmo que não gostemos do que está a acontecer, penso que é sensato manter uma mente aberta sobre se a Europa (…) pode, de alguma forma, contribuir, mas com vista à desescalada”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen.
Outros países europeus, contudo, parecem afastar essa possibilidade. A Espanha afirmou que não fará nada que possa agravar o conflito, enquanto o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, disse que o envio de navios militares para uma zona de guerra seria interpretado como participação direta no conflito.
“A Itália não está em guerra com ninguém e enviar navios militares para uma zona de guerra significaria entrar na guerra”, afirmou Salvini aos jornalistas em Milão.
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