Autárquicas em França voltam a mostrar um país dividido entre direita e esquerda

Na primeira volta das eleições autárquicas em França, realizadas no domingo, a grande tendência foi a de União Nacional de Marine Le Pen e Jordan Bardella terem alcançado os melhores resultados de sempre em eleições locais. À esquerda, França Insubmissa de Jean-Luc Melenchon conseguiu disparar nos resultados em várias localidades - em relação às eleições de há seis anos. Melenchon considerou os resultados uma evolução extraordinária para o partido. E em muitas cidades, as coligações à esquerda são a única forma de evitar uma vitória de Bardella. Os socialistas disseram antes que não se coligariam com Melenchon, mas a situação pode estar a mudar como noticiam em algumas cidades os órgãos de comunicação locais. Os socialistas disseram antes que não se coligariam com Melenchon, mas a situação pode estar a mudar como noticiam em algumas cidades os órgãos de comunicação locais.

Já o Renascença, partido de Emmanulle Macron, atualmente liderado pelo ex-primeiro-ministro Gabriel Attal, avançou com coligações na maioria das cidades. A ideia era a de garantir lugares nas respetivas assembleias. Não há expectativas de ganhar qualquer das autarquias principais. Attal já afirmou que não apoiará nem a extrema-direita nem a esquerda radical. O que se passou em algumas das cidades Na capital Paris, o candidato socialista Emmanuel Grégoire terminou a primeira volta na liderança com 36% à frente da candidata da direita Rachida Dati, que obteve 24%. A esquerda radical da França Insubmissa, de Sofia Chikirou, alcançou 13%. Este é um resultado suficiente para a manter na segunda volta No Sul, em Marselha, a incerteza é grande. O atual presidente da câmara, Benoît Payan, socialista, está empatado com o candidato da União National, Franck Allisio. Os dois têm 35% dos votos. A França Insubmissa de Sébastien Delogu, pode manter-se na corrida.