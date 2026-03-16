- Noticiário das 23h
- 18 mar, 2026
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Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido juntos contra invasão do Líbano
16 mar, 2026 - 21:48 • Reuters
O grupo de cinco países ocidentais alerta para um possível desastre humanitário e que uma incursão israelita no país vizinho "poderia levar a um conflito prolongado".
Um "ofensiva terrestre significativa de Israel" no Líbano deve ser evitada, uma vez que poderia ter consequências humanitárias "devastadoras", afirmaram Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido num comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira.
O grupo de cinco países ocidentais alerta que uma incursão israelita no país vizinho "poderia levar a um conflito prolongado".
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"Deve ser evitada. A situação humanitária no Líbano, incluindo o deslocamento massivo [de população] em curso, já é profundamente alarmante", refere o comunicado.
De acordo com o Governo do Líbano, nas últimas duas semanas, mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas por causa da guerra entre Israel e o grupo Hezbollah, aliado do Irão.
O Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido apoiam os esforços do Governo libanês para desarmar o grupo militante Hezbollah.
"Reforçamos o nosso apoio a iniciativas que facilitem o diálogo e apelamos à desescalada imediata."
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