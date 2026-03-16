Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido juntos contra invasão do Líbano

De acordo com o Governo do Líbano, nas últimas duas semanas, mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas por causa da guerra entre Israel e o grupo Hezbollah, aliado do Irão.

"Deve ser evitada. A situação humanitária no Líbano, incluindo o deslocamento massivo [de população] em curso, já é profundamente alarmante", refere o comunicado.

O grupo de cinco países ocidentais alerta que uma incursão israelita no país vizinho " poderia levar a um conflito prolongado ".

Um "ofensiva terrestre significativa de Israel" no Líbano deve ser evitada , uma vez que poderia ter consequências humanitárias "devastadoras", afirmaram Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido num comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira.

O Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido apoiam os esforços do Governo libanês para desarmar o grupo militante Hezbollah.

"Estamos profundamente preocupados com a escalada da violência no Líbano e apelamos a um envolvimento sério de representantes israelitas e libaneses para negociar uma solução política sustentável", acrescentaram.

"Reforçamos o nosso apoio a iniciativas que facilitem o diálogo e apelamos à desescalada imediata."

O Líbano foi arrastado para a guerra no Médio Oriente a 2 de março, depois de o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão, ter aberto fogo contra Israel.

O Hezbollah disse que visava vingar a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, que foi morto no primeiro dia da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.

Israel respondeu com uma ofensiva que já causou mais de 880 mortos no Líbano. Mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, e mais de 130 mil vivem em abrigos coletivos, segundo as autoridades libanesas. Israel ameaçou causar uma devastação ao nível da Faixa de Gaza no Líbano.