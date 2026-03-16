- Noticiário das 21h
- 18 mar, 2026
-
Colapso da rede elétrica em Cuba deixa cerca de 10 milhões sem energia
16 mar, 2026 - 20:16 • Fábio Monteiro com Reuters
Bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos agravou a escassez de combustível e afetou ainda mais a capacidade de resposta do obsoleto sistema elétrico cubano.
A rede elétrica nacional de Cuba colapsou esta segunda-feira, deixando cerca de 10 milhões de pessoas sem eletricidade, segundo o operador da rede, num novo episódio da crise energética que atinge o país.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O operador UNE indicou nas redes sociais que está a investigar as causas do apagão. A falha surge depois de uma sucessão de cortes generalizados de energia, alguns com duração de horas ou dias, que durante o fim de semana motivaram um raro protesto violento no país.
Segundo a informação disponível, o bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos agravou a escassez de combustível e afetou ainda mais a capacidade de resposta do sistema elétrico cubano, já descrito como antiquado e degradado.
A pressão de Washington sobre Havana intensificou-se este ano, depois da captura, em janeiro, do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, principal aliado externo de Cuba. O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu os envios de petróleo venezuelano para a ilha e ameaçou aplicar tarifas a países que vendam petróleo a Cuba.
As autoridades cubanas disseram na sexta-feira que iniciaram conversações com os Estados Unidos na esperança de aliviar a crise. Trump afirmou nas últimas semanas que Cuba está à beira do colapso e que procura alcançar um entendimento com Washington.
- Noticiário das 21h
- 18 mar, 2026
-
- Cuba confirma "negociações" com os EUA e anuncia libertação de 51 prisioneiros
- Cuba anuncia libertação de 51 prisioneiros sob auspícios do Vaticano
- Trump insiste. Tomada de poder em Cuba pode ser amigável ou não
- ONU negoceia com EUA envio de combustível para Cuba
- Cuba. Registado sismo de 5.8 pontos na escala de Richter em período de apagão total
- Cuba confirma "negociações" com os EUA e anuncia libertação de 51 prisioneiros
- Cuba anuncia libertação de 51 prisioneiros sob auspícios do Vaticano
- Trump insiste. Tomada de poder em Cuba pode ser amigável ou não
- ONU negoceia com EUA envio de combustível para Cuba
- Cuba. Registado sismo de 5.8 pontos na escala de Richter em período de apagão total