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Colapso da rede elétrica em Cuba deixa cerca de 10 milhões sem energia

16 mar, 2026 - 20:16 • Fábio Monteiro com Reuters

Bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos agravou a escassez de combustível e afetou ainda mais a capacidade de resposta do obsoleto sistema elétrico cubano.

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A rede elétrica nacional de Cuba colapsou esta segunda-feira, deixando cerca de 10 milhões de pessoas sem eletricidade, segundo o operador da rede, num novo episódio da crise energética que atinge o país.

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O operador UNE indicou nas redes sociais que está a investigar as causas do apagão. A falha surge depois de uma sucessão de cortes generalizados de energia, alguns com duração de horas ou dias, que durante o fim de semana motivaram um raro protesto violento no país.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas
Veja o vídeo: "Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

Segundo a informação disponível, o bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos agravou a escassez de combustível e afetou ainda mais a capacidade de resposta do sistema elétrico cubano, já descrito como antiquado e degradado.

A pressão de Washington sobre Havana intensificou-se este ano, depois da captura, em janeiro, do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, principal aliado externo de Cuba. O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu os envios de petróleo venezuelano para a ilha e ameaçou aplicar tarifas a países que vendam petróleo a Cuba.

As autoridades cubanas disseram na sexta-feira que iniciaram conversações com os Estados Unidos na esperança de aliviar a crise. Trump afirmou nas últimas semanas que Cuba está à beira do colapso e que procura alcançar um entendimento com Washington.

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