Juiz federal bloqueia plano de Kennedy para alterar vacinação infantil nos EUA

Um juiz federal norte-americano bloqueou partes centrais da tentativa do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., de reformular a política de vacinas nos Estados Unidos, incluindo a redução do número de vacinas recomendadas para crianças e alterações num comité consultivo federal sobre imunização.

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A decisão foi tomada na segunda-feira pelo juiz Brian Murphy, em Boston, que deu razão à Academia Americana de Pediatria e a outros grupos médicos que contestaram as mudanças. As organizações argumentaram que os reguladores de saúde tinham atuado de forma ilegal ao implementar a agenda de Kennedy, alertando que as alterações poderiam reduzir as taxas de vacinação e prejudicar a saúde pública.

A sentença também obrigou o Comité Consultivo sobre Práticas de Imunização a adiar uma reunião prevista para quarta-feira. Murphy concluiu que o órgão não estava legalmente constituído e bloqueou a participação dos 13 membros nomeados por Kennedy.

A decisão representa um revés significativo para o plano que defendia um calendário reduzido de vacinação infantil, promovido por Kennedy, conhecido pelas suas posições críticas em relação às vacinas. O secretário foi nomeado no ano passado pelo presidente Donald Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Murphy considerou que, durante décadas, os Estados Unidos seguiram um modelo baseado na erradicação e redução de doenças através de vacinas, desenvolvido com base científica e integrado em procedimentos legais formais. Segundo o juiz, o governo afastou-se desses métodos ao implementar as mudanças.

“O governo desconsiderou esses métodos e, ao fazê-lo, comprometeu a integridade das suas ações”, afirmou o juiz Brian Murphy na decisão.

A sentença anulou também votações anteriores do comité relacionadas com alterações às políticas de vacinação. Os autores da ação judicial sustentaram que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças não tinha autoridade para alterar unilateralmente o calendário de imunização sem consultar o comité consultivo.

Segundo os mesmos argumentos, Kennedy removeu anteriormente os 17 especialistas independentes que integravam o comité e substituiu-os por novos membros. O juiz considerou que a atual composição não cumpre os requisitos legais de equilíbrio exigidos pela legislação federal aplicável aos órgãos consultivos.

“Esta é uma grande vitória não só para as vacinas e para a saúde pública nos Estados Unidos, mas também para a ciência”, declarou Richard Hughes, advogado dos queixosos.