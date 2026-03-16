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Mais de 60 mortos em inundações no Quénia
16 mar, 2026 - 08:07 • Redação
Ainda decorrem operações de busca e salvamento. Outras cerca de 100 pessoas morreram também na Etiópia, país vizinho, na sequência de cheias e deslizamentos de terras no sul do país.
Mais de 60 pessoas morreram no Quénia, devido às inundações provocadas por chuvas fortes.
A capital, Nairóbi, foi a região mais afetada, e já soma, pelo menos, 33 mortes.
Foram resgatadas 11 pessoas de um matatu, um veículo de transporte público menor, depois de ter ficado preso pela subida das águas, e duas crianças foram salvas de uma casa inundada.
O rompimento das margens dos rios levou a que as chuvas fortes sentidas nas últimas semanas desencadeassem inundações súbitas.
Os estragos atingiram estradas, casas e fontes de energia e água.
Em Nairóbi, já algumas estradas foram encerradas devido à destruição de pontes, bem como algumas escolas atingidas pela tempestade.
A obstrução de rios e cursos de água e a má drenagem das águas têm sido fatores importantes deste desastre na cidade.
As autoridades aconselharam os residentes de zonas baixas a deslocarem-se para zonas mais seguras, o que levou a que mais de 2 mil pessoas tivessem de deixar as suas casas e procurar abrigo noutro local.
A polícia adianta que ainda decorrem operações de busca e salvamento.
Segundo a BBC, William Ruto, presidente do Quénia, disse no domingo que as autoridades estavam a trabalhar na limpeza dos sistemas de drenagem bloqueados.
Ruto garantiu ainda que fornecimentos de alimentos, energia e assistência médica já estão a ser entregues à população afetada.
O ministério do interior avisou este domingo que diferentes partes do país continuavam em risco de inundação.
O Quénia não foi o único país afetado.
Mais de 100 pessoas morreram também na Etiópia, na sequência de inundações e deslizamentos de terra no sul do país.
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