Países da AIE podem libertar mais reservas de petróleo “se e quando necessário”, diz diretor da agência

Segundo Birol, os países da AIE continuarão a dispor de mais de 1,4 mil milhões de barris nas suas reservas estratégicas de emergência.

Os países membros da Agência Internacional da Energia (AIE) poderão libertar mais petróleo para o mercado “se e quando necessário”, depois de já terem acordado a maior libertação de reservas de sempre, afirmou esta segunda-feira o diretor executivo da organização, Fatih Birol.

“Apesar desta enorme libertação, ainda temos muitas reservas disponíveis. Quando esta libertação atual estiver concluída, os stocks de emergência dos países da AIE terão diminuído apenas cerca de 20%”, afirmou Birol numa declaração em vídeo.

De acordo com o responsável, o petróleo proveniente dessas reservas já está a chegar aos mercados asiáticos, depois de os países terem decidido disponibilizar 400 milhões de barris de crude quando os preços começaram a disparar na sequência da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão.

A AIE, criada em 1974 após a crise petrolífera de 1973, reúne 32 países de todos os continentes.

“O volume de fornecimento de petróleo atualmente fora do mercado já é superior à perda de oferta durante o choque petrolífero de 1973 e maior do que qualquer das grandes perturbações que testemunhámos desde então”, afirmou Birol.

Os preços do petróleo caíram esta segunda-feira, num contexto de ataques à produção petrolífera no Golfo e depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter apelado a um esforço global para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial por onde passa cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo e gás.