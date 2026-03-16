Sarkozy recorre da condenação e volta a tribunal no caso do financiamento líbio

O julgamento em recurso do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy no caso do alegado financiamento líbio da campanha presidencial de 2007 foi retomado em França. O processo regressa agora aos tribunais depois de Sarkozy ter recorrido da condenação em primeira instância, na qual foi considerado culpado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em primeira instância, Nicolas Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão efetiva, com aplicação imediata da pena, pelo crime de “associação criminosa”. O antigo Presidente chegou a cumprir 20 dias na prisão de La Santé, em Paris.

Alegando inocência, Sarkozy decidiu recorrer da decisão judicial, que considera ter sido motivada pelo “ódio”. Logo após a sua entrada na prisão, apresentou um pedido de libertação e acabou por sair a 10 de novembro, ficando sujeito a controlo judicial.

Recorde-se que o antigo Presidente é acusado de ter, juntamente com os seus colaboradores mais próximos, negociado com a Líbia de Kadhafi o financiamento da sua campanha eleitoral de 2007.

O que teria o regime de Kadhafi a ganhar em troca desse financiamento? Uma série de benefícios, entre os quais o regresso ao palco internacional, a assinatura de contratos e, sobretudo, a absolvição do cunhado de Kadhafi, Abdallah Senoussi, condenado em França à revelia pelo seu papel num atentado terrorista que causou a morte de 170 pessoas em 1989.

Neste julgamento em recurso, que deverá decorrer até 3 de junho, dez arguidos — entre os quais Nicolas Sarkozy — serão julgados por corrupção passiva, desvio de fundos públicos, financiamento ilegal de campanha eleitoral e associação criminosa.

Que efeitos pode ter na política francesa?

A condenação do antigo Presidente francês é um caso sem precedentes: trata-se da primeira vez, em França e na União Europeia, que um antigo chefe de Estado é condenado a uma pena de prisão efetiva.

Sarkozy passou vinte noites na prisão, experiência que relatou no livro “Diário de um Prisioneiro”, onde descreve o que chamou de “inferno da prisão”.

Todo o paradoxo deste caso reside precisamente nesta questão. Em política, a direita de Nicolas Sarkozy e a extrema-direita de Marine Le Pen e Jordan Bardella exigem maior firmeza e severidade da justiça para crimes de direito comum. Mas aqui, ao contrário do habitual discurso, mostram-se indignados com a detenção por corrupção de um antigo chefe de Estado.

Estas posições traduzem-se em discursos de descredibilização da justiça, questionando a legitimidade e imparcialidade dos juízes — um fenómeno associado a dinâmicas populistas e autoritárias observadas em vários países, de Le Pen a Ventura, ou ainda Orbán, Bolsonaro e Trump.

Os extremos, em particular a extrema-direita, podem aproveitar para “contestar” o sistema?

A extrema-direita foi das primeiras forças políticas a reagir. Marine Le Pen, também condenada com aplicação imediata da pena — o que a impede de se candidatar às eleições presidenciais de 2027 — criticou esta medida, considerando-a um “enorme perigo” e afirmando, após a sua própria condenação, que “o Estado de direito foi totalmente violado”.

Sarkozy utilizou argumentos semelhantes, classificando a sua sentença como de “gravidade extrema para o Estado de direito”.

Os campos políticos que se manifestaram solidários com Nicolas Sarkozy foram, sem surpresa, os da direita e da extrema-direita, criticando o sistema judiciário e alegando uma suposta politização da justiça francesa, como se se tratasse de uma perseguição aos responsáveis políticos.

Mas estas críticas não têm grande peso num país onde vários responsáveis políticos foram condenados por corrupção ou desvio de fundos, como aconteceu com o antigo Presidente Jacques Chirac e com o ex-primeiro-ministro François Fillon.

Depois da condenação de Sarkozy, um deputado de esquerda ironizou que é — passo a citar — “surpreendente que um antigo presidente que prometia combater a delinquência tenha sido condenado por associação criminosa”.