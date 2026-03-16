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Seguro assegura a Zelensky apoio “contínuo e inabalável” de Portugal à Ucrânia
16 mar, 2026 - 18:22 • Fábio Monteiro
Presidente da República falou esta tarde ao telefone com Volodymyr Zelensky. Chefe de Estado português reiterou apoio de Portugal à Ucrânia. Presidente ucraniano agradeceu ajuda portuguesa e destacou cooperação futura.
O Presidente da República falou esta tarde ao telefone com o Presidente Volodymyr Zelensky. Durante a conversa, António José Seguro assegurou o “contínuo e inabalável apoio de Portugal e do povo português à Ucrânia”.
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Segundo o comunicado divulgado pela Presidência, o chefe de Estado português deu também conta do “sentimento largamente maioritário em Portugal de profunda admiração pela notável resiliência e coragem demonstradas pelo povo ucraniano”.
O Presidente da República transmitiu ainda “o forte desejo de que uma paz abrangente, justa e duradoura, assente no respeito pela Carta das Nações Unidas, pelo direito internacional e pela soberania e integridade territorial da Ucrânia, possa ser alcançada muito em breve”.
No mesmo contacto, António José Seguro reiterou o apoio de Portugal à Ucrânia no seu processo de adesão à União Europeia.
Do lado ucraniano, Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio português e a reafirmação da sua continuidade. Numa mensagem publicada na rede social X, o presidente da Ucrânia sublinhou também a importância de garantias de segurança fortes e de toda a ajuda que possa ser prestada, incluindo no quadro da reconstrução do país.
Zelensky agradeceu ainda o apoio de Portugal ao processo de adesão à União Europeia e saudou as excelentes relações bilaterais, bem como o acolhimento dado à comunidade ucraniana residente em Portugal.
“Portugal tem sido um forte apoiante desde o início da invasão em grande escala da Rússia”, escreveu Zelensky.
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