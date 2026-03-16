Trump avisa que NATO enfrentará "futuro muito mau" se aliados não ajudarem os EUA no Irão

Na mesma entrevista, Trump revelou que planeia ser ajudado com navios caça-minas e outros meios militares para contraria drones e minas navais – caso contrário, pode o futuro da Aliança Atlância pode estar em risco.

O líder norte-americano revelou ainda estar em conversações com sete países , sendo que Israel também está envolvido neste processo de negociações.

Segundo Trump, "é no mínimo justo que aqueles que beneficiam da rota marítima ajudem a garantir que nada de mau acontece por ali."

O Presidente norte-americano, Donald Trump , avisou que a NATO pode enfrentar um "futuro muito mau" se os aliados norte-americanos não ajudarem os Estados Unidos da América (EUA) a reabrir o Estreito de Ormuz, em entrevista ao jornal britânico "Financial Times" publicada este domingo.

Para o líder francês, "o povo do Irão, tal como to(...)

"Estamos a atingi-los com muita força", disse Trump. "Já não lhes resta nada."

Já o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul, recusou entrar no conflito com o Irão, referindo que a solução passa pelas negociações com os iranianos.

Tal como ameaçou no sábado atacar "só por diversão", Trump voltou a afirmar que poderia voltar a atacar a ilha petrolífera de Kharg "em cinco minutos" e "não há nada que eles possam fazem", referindo às milícias do Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu na sua rede social Truth Social que esperava que outros países enviassem navios de guerra para proteger Ormuz.

"Espero que a China, a França, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros afetados por esta restrição artificial enviem navios para a área para que o Estreito de Ormuz deixe de ser uma ameaça de uma nação completamente sem liderança".

Depois do início dos ataques dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel contra o Irão, o país decidiu bloquear o Estreito de Ormuz, um ponto crucial para o transporte marítimo de cerca de 20% da produção mundial de petróleo e de gás destinados ao sudeste asiático.

Ao mesmo tempo, o Irão ameaçou este sábado destruir "toda a infraestrutura petrolífera, económica e energética relacionada com os Estados unidos" no Médio Oriente, no seguimento do ataque a Kharg.

