Trump critica países que recusam ajuda militar no estreito de Ormuz

Alguns países não estão entusiasmados com a possibilidade de enviar ajuda militar para reabrir o estreito de Ormuz, criticou esta segunda-feira o Presidente dos Estados Unidos. Com a guerra contra o Irão a entrar na terceira semana, Donald Trump voltou a pressionar os aliados a participarem numa missão militar para garantir a segurança no estreito de Ormuz e a passagem dos petroleiros que garantem 20% do fornecimento mundial. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações aos jornalistas no Centro Kennedy, em Washington, Trump afirmou que alguns países lhe disseram que estavam a caminho, enquanto outros não estavam tão entusiastas em oferecer apoio.

"Alguns países que ajudamos durante muitos anos, que os protegemos de forças externas terríveis, mas eles não estão a mostrar muito entusiasmo em apoiar-nos. E o nível de entusiasmo é algo que me interessa. Temos países onde temos 45 mil soldados a protegê-los de ataques e quando perguntámos se têm alguns detetores de minas, eles disseram: 'parece que não". Eles dizem: 'não sei, não nos queremos envolver'." O Presidente norte-americano diz que os EUA já atacaram mais de sete mil alvos no Irão e a campanha militar decorreu "com toda a força" nos últimos dias. "Esta guerra não é uma questão da NATO"

Enquanto Trump falava, o chanceler alemão afirmava que o seu país não vai participar da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. "Falta-nos o mandato das Nações Unidas, da União Europeia ou da NATO, exigido pela Lei Fundamental. Por isso, estava claro desde o início que esta guerra não é uma questão da NATO", disse Merz numa conferência de imprensa em Berlim. "Os Estados Unidos da América e Israel também não nos consultaram antes desta guerra. No que diz respeito ao Irão, nunca houve uma decisão conjunta sobre o 'se' da questão. Por isso, a questão de como a Alemanha poderia envolver-se militarmente aqui não se coloca", acrescentou.