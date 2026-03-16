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Trump pede adiamento de visita à China devido à guerra contra o Irão

16 mar, 2026 - 22:53 • Redação

Decisão surge no contexto da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão. Presidente norte-americano afirma que prioridade é coordenar operações militares a partir de Washington.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu o adiamento de uma visita oficial à China que estava prevista para decorrer entre 31 de março e 2 de abril. O encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, deverá ser adiado cerca de um mês devido à guerra em curso contra o Irão.

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Trump justificou o pedido de adiamento com a necessidade de permanecer em Washington durante o conflito militar.

“Pedimos que seja adiado um mês ou algo do género”, disse Donald Trump, acrescentando que “não há truque nenhum”, porque “temos uma guerra em curso” e considera importante permanecer nos Estados Unidos.

O encontro entre os dois líderes era considerado um momento relevante nas relações entre as duas maiores economias mundiais.

A Casa Branca confirmou que a deslocação continua nos planos da administração norte-americana, mas que as datas poderão ser alteradas.

“O presidente está ansioso por visitar a China”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acrescentando que a prioridade do comandante-em-chefe é garantir o sucesso da operação militar denominada Operation Epic Fury.

O conflito no Médio Oriente intensificou-se desde 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram um ataque de grande escala contra o Irão. Segundo os dados referidos, a ofensiva provocou mais de 1.200 mortos, incluindo o líder supremo iraniano, aiatola Ali Khamenei.

Trump afirmou também que poderá adiar o encontro com Xi Jinping caso a China não contribua para garantir a navegação no estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde normalmente circula cerca de um quinto do petróleo mundial.

Pequim ainda não respondeu diretamente a esse pedido. Nos primeiros dois meses de 2026, a China importou cerca de 12 milhões de barris de petróleo por dia, o maior volume registado entre os principais importadores mundiais.

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