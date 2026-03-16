UE prepara sanções contra nove pessoas por alegados crimes de guerra em Bucha

A União Europeia vai impor sanções a nove pessoas acusadas de crimes de guerra relacionados com o massacre de Bucha, na Ucrânia, segundo afirmou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot.

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As declarações foram feitas à chegada a uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas.

Segundo a agência Reuters, o chefe da diplomacia francesa indicou que as medidas visam indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes cometidos durante a ocupação russa da cidade ucraniana.

“A União Europeia vai impor sanções a nove pessoas por alegados crimes de guerra ligados ao massacre de Bucha”, afirmou Jean-Noël Barrot, citado pela Reuters.

O massacre de Bucha, nos arredores de Kiev, tornou-se um dos episódios mais marcantes da guerra na Ucrânia, depois de, em 2022, terem sido descobertos corpos de civis nas ruas da cidade após a retirada das forças russas.

As autoridades ucranianas acusaram militares russos de terem cometido execuções e outros abusos contra civis durante a ocupação da localidade. Moscovo rejeitou repetidamente essas acusações.

A União Europeia tem vindo a adotar sucessivos pacotes de sanções contra indivíduos e entidades ligadas à invasão da Ucrânia, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022. As novas medidas deverão agora atingir nove pessoas suspeitas de participação em crimes de guerra relacionados com os acontecimentos em Bucha.