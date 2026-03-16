UE propõe modelo do Mar Negro para desbloquear transporte no Estreito de Ormuz

A alta-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, afirmou esta segunda-feira que discutiu com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a possibilidade de criar uma iniciativa internacional para desbloquear o transporte de petróleo e gás através do Estreito de Ormuz, à semelhança do acordo que permitiu a exportação de cereais da Ucrânia durante a guerra.

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As declarações foram feitas à chegada a uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas.

Segundo a agência Reuters, Kallas disse que a ideia passa por replicar o modelo da chamada Iniciativa do Mar Negro, criada para garantir corredores seguros para o transporte de cereais ucranianos.

“Tive conversas com António Guterres sobre se seria possível ter também o mesmo tipo de iniciativa que tivemos com a Iniciativa do Mar Negro”, afirmou Kallas.

O Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio mundial de energia, encontra-se atualmente, fortemente condicionado devido à escalada do conflito envolvendo o Irão, com ataques a navios no estreito canal entre o Irão e Omã.

A chefe da diplomacia europeia alertou que o bloqueio desta rota marítima representa um risco sério para o abastecimento energético mundial.

“O encerramento do Estreito de Ormuz é realmente perigoso”, afirmou.

Kallas sublinhou que o impacto da situação não se limita ao petróleo e ao gás, podendo também afetar a produção agrícola global.

“É um problema também para a produção de fertilizantes. E se houver falta de fertilizantes este ano, haverá também escassez de alimentos no próximo ano”, alertou.

A responsável europeia disse ainda que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE vão discutir se o mandato da missão naval europeia Aspides poderá ser ajustado.

Atualmente, esta missão está concentrada na proteção de navios no Mar Vermelho contra ataques dos rebeldes houthis do Iémen, mas poderá vir a ter um papel mais alargado.

“É do nosso interesse manter o Estreito de Ormuz aberto e é por isso que estamos também a discutir o que podemos fazer a este respeito do lado europeu”, disse.

Questionada sobre o ceticismo de alguns países, como a Alemanha, quanto ao eventual alargamento da missão, Kallas reconheceu que qualquer decisão dependerá dos Estados-membros, afirmando que “é claro que precisamos também de ter os Estados-membros a bordo.”

Ainda assim, defendeu que o debate é necessário. “Se os Estados-membros disserem que não vamos avançar com isto, então a decisão é deles, mas temos de discutir como podemos ajudar a manter o Estreito de Ormuz aberto”, concluiu.

