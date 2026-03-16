UE "sem vontade" de enviar navios militares para o estreito de Ormuz

"Embora o estreito de Ormuz esteja no centro das atenções, o Mar Vermelho continua também a ser crítico", salientou a chefe da diplomacia europeia.

"A discussão foi que deve ser reforçada, porque não tem muitos meios navais. Deveria ter mais", afirmou Kallas.

A missão conta atualmente com um navio italiano e um grego sob o seu comando direto, podendo também recorrer ao apoio de um navio francês e de outra embarcação italiana.

"Houve nas nossas discussões um claro desejo de reforçar esta operação, mas, por agora, não houve vontade de alterar o mandato da operação ", disse Kallas aos jornalistas após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas.

A missão "Aspides" da UE — nome inspirado na palavra grega para "escudos" — foi criada em 2024 para proteger navios de ataques do grupo rebelde Houthi, do Iémen, no Mar Vermelho.

Foi a resposta ao Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump apelou a outros países para ajudarem a patrulhar o estreito, depois de o Irão ter respondido a ataques dos EUA e de Israel com drones, mísseis e minas, fechando na prática o canal a petroleiros que normalmente transportam cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito a nível mundial.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia não mostraram vontade para expandir, por agora, a missão naval no Médio Oriente ao estreito de Ormuz , afirmou esta segunda-feira a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas.

Trump critica falta de apoio

Alguns países não estão entusiasmados com a possibilidade de enviar ajuda militar para reabrir o estreito de Ormuz, criticou esta segunda-feira o Presidente dos Estados Unidos.

Com a guerra contra o Irão a entrar na terceira semana, Donald Trump voltou a pressionar os aliados a participarem numa missão militar para garantir a segurança no estreito de Ormuz e a passagem dos petroleiros que garantem 20% do fornecimento mundial.

"Alguns países que ajudamos durante muitos anos, que os protegemos de forças externas terríveis, mas eles não estão a mostrar muito entusiasmo em apoiar-nos. E o nível de entusiasmo é algo que me interessa. Temos países onde temos 45 mil soldados a protegê-los de ataques e quando perguntámos se têm alguns detetores de minas, eles disseram: 'parece que não". Eles dizem: 'não sei, não nos queremos envolver'."

O Presidente norte-americano diz que os EUA já atacaram mais de sete mil alvos no Irão e a campanha militar decorreu "com toda a força" nos últimos dias.



"Esta guerra não é uma questão da NATO"

Enquanto Trump falava, o chanceler alemão afirmava que o seu país não vai participar da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

"Falta-nos o mandato das Nações Unidas, da União Europeia ou da NATO, exigido pela Lei Fundamental. Por isso, estava claro desde o início que esta guerra não é uma questão da NATO", disse Merz numa conferência de imprensa em Berlim.

"Os Estados Unidos da América e Israel também não nos consultaram antes desta guerra. No que diz respeito ao Irão, nunca houve uma decisão conjunta sobre o 'se' da questão. Por isso, a questão de como a Alemanha poderia envolver-se militarmente aqui não se coloca", acrescentou.