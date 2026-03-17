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Afeganistão acusa Paquistão de ataque aéreo a centro de reabilitação com 408 mortos
17 mar, 2026 - 19:34 • Redação
Autoridades do Afeganistão acusaram o Paquistão de bombardear um centro de reabilitação para toxicodependentes em Cabul. Balanço oficial aponta para 408 mortos e 265 feridos. Islamabad rejeitou a acusação e afirmou ter atingido instalações militares e infraestruturas de apoio terrorista.
Mais de 400 pessoas morreram e 265 ficaram feridas num ataque aéreo que, segundo o governo dos talibãs, foi lançado pelo Paquistão na noite de segunda-feira contra um centro de reabilitação de toxicodependentes em Cabul.
Islamabad rejeitou a acusação e classificou a versão apresentada pelas autoridades afegãs como falsa e enganadora, afirmando que a operação visou apenas instalações militares e infraestruturas de apoio a grupos armados.
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O ataque ocorreu poucas horas depois de a China declarar que continua disponível para ajudar a reduzir a tensão entre os dois países e de apelar a que ambas as partes evitem o agravamento do conflito e regressem às negociações.
Hamdullah Fitrat, vice-porta-voz do governo dos talibãs, afirmou numa publicação na rede social X que o bombardeamento ocorreu às 21h00 de segunda-feira e teve como alvo o Hospital Omid, descrito como um centro estatal de reabilitação com cerca de 2.000 camas destinado ao tratamento de toxicodependentes.
Do lado paquistanês, o Ministério da Informação sustentou que o Hospital Omid se encontra a vários quilómetros do local atingido.
Segundo Islamabad, o alvo foi Camp Phoenix, identificado como um depósito militar de munições e equipamento utilizado por grupos armados.
“As detonações secundárias visíveis após os ataques indicam claramente a presença de grandes depósitos de munições”, afirmou Attaullah Tarar, ministro da Informação do Paquistão.
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