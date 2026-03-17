Chefe de gabinete da Casa Branca vai continuar a trabalhar durante tratamento oncológico

Donald Trump anunciou esta segunda-feira que Susie Wiles, a primeira mulher a exercer o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, foi diagnosticada com cancro da mama em fase inicial e vai continuar a trabalhar durante o tratamento. O presidente norte-americano acrescentou que o prognóstico é excelente.

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Wiles, de 68 anos, tem sido uma presença constante ao lado de Trump desde o regresso do presidente ao cargo, em janeiro de 2025. Entre os republicanos, é vista como uma das responsáveis por impor maior disciplina na Casa Branca durante o segundo mandato, mantendo ao mesmo tempo margem para que Trump atue nos seus próprios termos.

Trump indicou ainda que Wiles decidiu iniciar o tratamento imediatamente e que passará praticamente a tempo inteiro na Casa Branca durante esse período. Pouco depois de tornar público o diagnóstico, surgiu com ela num evento na Sala Leste da Casa Branca, onde lhe segurou a cadeira antes de se sentar ao seu lado.

À entrada para a sala, Wiles, vestida com um casaco cor-de-rosa, recebeu abraços de vários participantes. A responsável chefiou também a campanha de regresso de Trump em 2024 e continua a ser considerada uma das suas conselheiras políticas mais importantes.

“A sua força e o seu compromisso em continuar a fazer o trabalho de que gosta, e que faz tão bem, enquanto faz tratamento, dizem tudo o que é preciso saber sobre ela”, afirmou Donald Trump.

“Estou grata por o cancro ter sido detetado cedo”, disse Susie Wiles, acrescentando: “Quase uma em cada oito mulheres nos Estados Unidos enfrentará este diagnóstico.”

“Todos os dias, estas mulheres continuam a criar as suas famílias, a ir trabalhar e a servir as suas comunidades com força e determinação. Agora, junto-me a elas”, afirmou Susie Wiles. “Estou encorajada por um prognóstico forte e profundamente agradecida pelo apoio e encorajamento do Presidente Trump enquanto faço tratamento e continuo a servir no meu cargo atual.”