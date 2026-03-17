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Chefe de gabinete da Casa Branca vai continuar a trabalhar durante tratamento oncológico
17 mar, 2026 - 00:33 • Reuters
Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca, foi diagnosticada com cancro da mama em fase inicial. Tratamento começa de imediato. Continuidade no cargo foi confirmada por Donald Trump.
Donald Trump anunciou esta segunda-feira que Susie Wiles, a primeira mulher a exercer o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, foi diagnosticada com cancro da mama em fase inicial e vai continuar a trabalhar durante o tratamento. O presidente norte-americano acrescentou que o prognóstico é excelente.
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Wiles, de 68 anos, tem sido uma presença constante ao lado de Trump desde o regresso do presidente ao cargo, em janeiro de 2025. Entre os republicanos, é vista como uma das responsáveis por impor maior disciplina na Casa Branca durante o segundo mandato, mantendo ao mesmo tempo margem para que Trump atue nos seus próprios termos.
Trump indicou ainda que Wiles decidiu iniciar o tratamento imediatamente e que passará praticamente a tempo inteiro na Casa Branca durante esse período. Pouco depois de tornar público o diagnóstico, surgiu com ela num evento na Sala Leste da Casa Branca, onde lhe segurou a cadeira antes de se sentar ao seu lado.
À entrada para a sala, Wiles, vestida com um casaco cor-de-rosa, recebeu abraços de vários participantes. A responsável chefiou também a campanha de regresso de Trump em 2024 e continua a ser considerada uma das suas conselheiras políticas mais importantes.
“A sua força e o seu compromisso em continuar a fazer o trabalho de que gosta, e que faz tão bem, enquanto faz tratamento, dizem tudo o que é preciso saber sobre ela”, afirmou Donald Trump.
“Estou grata por o cancro ter sido detetado cedo”, disse Susie Wiles, acrescentando: “Quase uma em cada oito mulheres nos Estados Unidos enfrentará este diagnóstico.”
“Todos os dias, estas mulheres continuam a criar as suas famílias, a ir trabalhar e a servir as suas comunidades com força e determinação. Agora, junto-me a elas”, afirmou Susie Wiles. “Estou encorajada por um prognóstico forte e profundamente agradecida pelo apoio e encorajamento do Presidente Trump enquanto faço tratamento e continuo a servir no meu cargo atual.”
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