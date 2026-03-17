Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Comandante da força paramilitar Basij do Irão morto

17 mar, 2026 - 19:51 • Redação

Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij do Irão, foi morto em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. Confirmação divulgada esta terça-feira pelos meios de comunicação estatais iranianos.

A+ / A-

Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij do Irão, foi morto em ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel, segundo confirmação divulgada esta terça-feira pelos meios de comunicação estatais iranianos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com a mesma informação, a morte ocorreu no contexto de uma ofensiva militar atribuída aos dois países.

As autoridades iranianas confirmaram o falecimento horas depois de Israel ter anunciado que tinha eliminado o responsável pela força paramilitar.

A Basij integra a estrutura da Guarda Revolucionária Islâmica e desempenha um papel central no aparelho de segurança e mobilização interna do Irão.

Israel tinha afirmado anteriormente, também esta terça-feira, que o comandante da Basij tinha sido morto durante operações militares dirigidas contra estruturas iranianas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda