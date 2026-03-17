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Comandante da força paramilitar Basij do Irão morto
17 mar, 2026 - 19:51 • Redação
Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij do Irão, foi morto em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. Confirmação divulgada esta terça-feira pelos meios de comunicação estatais iranianos.
Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij do Irão, foi morto em ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel, segundo confirmação divulgada esta terça-feira pelos meios de comunicação estatais iranianos.
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De acordo com a mesma informação, a morte ocorreu no contexto de uma ofensiva militar atribuída aos dois países.
As autoridades iranianas confirmaram o falecimento horas depois de Israel ter anunciado que tinha eliminado o responsável pela força paramilitar.
A Basij integra a estrutura da Guarda Revolucionária Islâmica e desempenha um papel central no aparelho de segurança e mobilização interna do Irão.
Israel tinha afirmado anteriormente, também esta terça-feira, que o comandante da Basij tinha sido morto durante operações militares dirigidas contra estruturas iranianas.
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