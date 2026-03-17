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Cuba. Registado sismo de 5.8 na escala de Richter em período de apagão total
17 mar, 2026 - 05:36 • Jaime Dantas
Foram registadas, na última hora, várias réplicas do tremor de terra, o última delas, detetada pelas 5h29, com uma magnitude 3.3.
Foi registado durante a madrugada desta terça-feira um sismo de 5.8 pontos na escala de richter, acordo com o portal do centro sismológico euro-mediterrânico.
Foram registadas, na última hora, quatro réplicas do tremor de terra, o última delas, detetada pelas 5h29, com uma magnitude 3.3.
O evento natural acontece numa altura em que Cuba vive em apagão total. O sistema elétrico do país colapsou em todo o território esta segunda-feira, depois das diversas falhas nos dias anteriores.
Estes problemas no fornecimento de energia decorrem das dificuldades de fornecimento de petróleo, na sequência da incursão norte-americana na Venezuela, que resultou na captura do então Presidente Nicolas Maduro.
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