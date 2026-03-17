Em protesto contra a guerra no Irão, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA demite-se

O Irão não representava uma ameaça para aos EUA e Donald Trump foi vítima de uma campanha de desinformação que serviu apenas para levá-lo a entrar numa guerra que não interessa aos norte-americanos. Estes são os motivos para o principal funcionário da administração Trump para o combate ao terrorismo ter apresentado a sua demissão nesta terça-feira. A nomeação de Joe Kent tinha acontecido há menos de sete meses. "Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irão", defendeu Joe Kent, que publicou a carta enviada ao Presidente dos Estados Unidos nas redes sociais. "O Irão não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação, e é evidente que iniciámos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby norte-americano", acusa o diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, que abandona o cargo com efeitos imediatos. A guerra contra Teerão foi lançada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel. Kent é um veterano das forças especiais norte-americanas e da CIA, enviado para combate 11 vezes e viúvo de uma militar condecorada com a Estrela de Ouro. "Perdi-a numa guerra fabricada por Israel, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer numa guerra que não traz nenhum benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas."



Joe Kent afirma que apoiou (e apoia) os valores que Trump defendeu nas suas campanhas eleitorais de 2016, 2020 e 2024. Até junho de 2025, o Presidente "compreendeu que as guerras no Médio Oriente eram uma armadilha que roubava aos Estados Unidos as preciosas vidas" dos norte-americanos e "esgotava a riqueza e a prosperidade" dos Estados Unidos. Mas algo mudou, segundo a visão de Joe Kent. Se durante a primeira administração, Trump "compreendeu melhor do que qualquer Presidente moderno como aplicar decisivamente o poder militar", sem arrastar o país para guerras intermináveis, agora caiu numa campanha de desinformação lançada por "altos funcionários israelitas e membros influentes dos media norte-americanos". Trump acreditou "que o Irão representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se atacássemos agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida". Acontece que isso era mentira, argumenta o veterano, "e é a mesma tática que os israelitas usaram para arrastar os EUA para a desastrosa guerra do Iraque". Assim, Kent pede ao Presidente dos Estados Unidos que mude o rumo: "Não podemos cometer esse erro novamente." Donald Trump já reagiu a esta saída. O Presidente disse aos jornalistas que a demissão de Joe Kent "é uma coisa boa", considerando-o “muito fraco em matéria de segurança”.