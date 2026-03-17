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"Erro muito tolo". Trump desapontado com Europa, NATO e Reino Unido

17 mar, 2026 - 16:30 • Ricardo Vieira, com Reuters

Desapontado com os aliados, Donald Trump diz que, agora, não precisa de apoio para tentar normalizar a circulação de petroleiros e cargueiros ao largo do Irão.

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A NATO está a cometer um "erro muito tolo" ao negar ajuda militar para desbloquear o impasse no estreito de Ormuz, disse esta terça-feira o Presidente norte-americano.

Desapontado com os aliados, Donald Trump diz que, agora, já não precisa de apoio para tentar normalizar a circulação de petroleiros e cargueiros ao largo do Irão.

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O líder dos EUA confessa que esperava que a Europa enviasse navios draga-minas para a região. Afirma que é uma situação "injusta" para os Estados Unidos e garante que, em breve, os navios vão poder cruzar o estreito de Ormuz.

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Donald Trump também se declarou desapontado com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e disse que as relações entre EUA e Reino Unido eram melhores antes do trabalhista tomar posse.

Nestas declarações aos jornalistas, na Casa Branca, o Presidente norte-americano confirmou que vai adiar a muito aguardada visita à China, para negociações com o Presidente Xi Jinping.

“Estamos a reiniciar a reunião (…) Estamos a trabalhar com a China. Eles não tiveram qualquer problema com isso”, afirmou.

Trump deveria realizar um périplo à China entre 31 de março e 2 de abril, na primeira visita a Pequim em 14 meses desde o início do segundo mandato.

Com a mudança de planos devido à guerra contra o Irão, a visita deverá sofrer um adiamento entre quatro a seis semanas, disse o líder dos EUA.

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  • Primeiro avançaste
    18 mar, 2026 só depois é que falaste 10:33
    O "erro" foi teres avançado sem consultar ninguém na Europa - só falaste com o Israelita... - a julgar que o Irão era outra Venezuela... E quando chocaste de frente com a Realidade, vieste pateticamente tentar arrastar Europeus para a briga que não és capaz de terminar, pois estás a ganhar batalhas e a perder a Guerra. Se para ti, os Europeus têm a "fama" de ser aliados dispensáveis, então é estúpido não terem o "proveito". E da próxima vez, consultas aliados, em vez de avançares primeiro e pedires depois...

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