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Estreito
"Erro muito tolo". Trump desapontado com Europa, NATO e Reino Unido
17 mar, 2026 - 16:30 • Ricardo Vieira, com Reuters
Desapontado com os aliados, Donald Trump diz que, agora, não precisa de apoio para tentar normalizar a circulação de petroleiros e cargueiros ao largo do Irão.
A NATO está a cometer um "erro muito tolo" ao negar ajuda militar para desbloquear o impasse no estreito de Ormuz, disse esta terça-feira o Presidente norte-americano.
Desapontado com os aliados, Donald Trump diz que, agora, já não precisa de apoio para tentar normalizar a circulação de petroleiros e cargueiros ao largo do Irão.
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O líder dos EUA confessa que esperava que a Europa enviasse navios draga-minas para a região. Afirma que é uma situação "injusta" para os Estados Unidos e garante que, em breve, os navios vão poder cruzar o estreito de Ormuz.
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Donald Trump também se declarou desapontado com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e disse que as relações entre EUA e Reino Unido eram melhores antes do trabalhista tomar posse.
Nestas declarações aos jornalistas, na Casa Branca, o Presidente norte-americano confirmou que vai adiar a muito aguardada visita à China, para negociações com o Presidente Xi Jinping.
“Estamos a reiniciar a reunião (…) Estamos a trabalhar com a China. Eles não tiveram qualquer problema com isso”, afirmou.
Trump deveria realizar um périplo à China entre 31 de março e 2 de abril, na primeira visita a Pequim em 14 meses desde o início do segundo mandato.
Com a mudança de planos devido à guerra contra o Irão, a visita deverá sofrer um adiamento entre quatro a seis semanas, disse o líder dos EUA.
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