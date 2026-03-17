Irão confirma morte de Ali Larijani

O líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, foi morto, noticiou esta terça-feira a comunicação social iraniana. A notícia foi avançada pouco depois da confirmação da morte de Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij do Irão. O veterano político iraniano Ali Larijani foi uma das figuras mais poderosas da República Islâmica, arquiteto da sua política de segurança e conselheiro próximo do aiatolá Ali Khamenei, assassinado no início da operação "Fúria Épica" dos Estados Unidos e de Israel.

Ali Larijani, de 67 anos, foi vitimado por um ataque de Israel, tinha anunciado anteriormente o ministro israelita da Defesa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui "Larijani e o chefe da milícia Basij [Gholamreza Soleimani] foram eliminados esta madrugada e juntaram-se, nas profundezas do inferno, ao líder Khamenei e a todos os membros do eixo do mal eliminados", afirmou Israel Katz.

Larijani era uma das caras mais importantes do regime de Teerão e chegou a ser apontado como possível sucessor do aiatolá. Era, igualmente, responsável pelo programa nuclear do Irão e foi o primeiro a reagir à morte do líder supremo, garantindo que esta seria vingada.

Oriundo de uma influente família clerical, com irmãos que ascenderam a altos cargos após a Revolução Islâmica de 1979, Larijani era visto como astuto e pragmático, mas sempre firmemente determinado a defender o sistema teocrático de governo do Irão. Comandante dos Guardas Revolucionários durante a guerra Irão-Iraque, tornou-se mais tarde responsável pela televisão estatal iraniana, antes de liderar por duas vezes o Conselho Supremo de Segurança Nacional, intercalando essas funções com o mandato parlamentar, onde foi presidente durante 12 anos.