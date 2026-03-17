Irão. Zelensky diz que Ucrânia pode fornecer mil drones por dia a aliados

Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia está preparada para reforçar a defesa de países aliados contra drones de origem iraniana, podendo fornecer cerca de mil drones interceptores por dia para esse objetivo.

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Durante um discurso no parlamento do Reino Unido, o presidente ucraniano indicou que o país tem atualmente capacidade para produzir cerca de dois mil drones interceptores diariamente, metade dos quais poderá ser disponibilizada a parceiros internacionais para reforçar sistemas de defesa.

Zelensky revelou também que 201 especialistas militares ucranianos em defesa antidrones já se encontram no Médio Oriente para apoiar países da região no combate a ataques com drones Shahed, modelos associados ao Irão.

Segundo o presidente ucraniano, as equipas estão já destacadas para vários países do Golfo, incluindo Emirados Árabes Unidos, Qatar e Arábia Saudita, estando também em deslocação para o Kuwait.

“Estes são especialistas militares, especialistas que sabem como ajudar, como defender contra drones Shahed”, afirmou Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado acrescentou que existem ainda 34 especialistas adicionais prontos para serem mobilizados, caso seja necessário reforçar o apoio técnico aos países parceiros.

“Enviei estes especialistas militares a pedido dos nossos parceiros, incluindo os Estados Unidos”, disse Volodymyr Zelensky.