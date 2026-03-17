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Israel. Ataque iraniano mata duas pessoas em Ramat Gan

17 mar, 2026 - 23:31 • Redação

Duas pessoas morreram em Ramat Gan após o impacto de um míssil balístico iraniano.

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Duas pessoas morreram na sequência do impacto de um míssil balístico iraniano em Ramat Gan, subúrbio de Telavive, segundo anunciou o serviço de ambulâncias Magen David Adom.

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De acordo com a mesma fonte, as duas vítimas tinham ficado gravemente feridas no local do impacto.

Os meios de comunicação social identificaram as vítimas como um casal na casa dos 70 anos.

Relatos iniciais, ainda não confirmados, indicam que o casal seguia em direção ao abrigo antibomba quando foi atingido.

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