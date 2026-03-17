Líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão terá sido eliminado

Israel diz ter eliminado líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão.

De acordo com o ministro da Defesa de Israel, citado pela agência Reuters, Ali Larijani, de 68 anos, morreu num ataque aéreo lançado na última noite, juntamente com o chefe da milícia Basij.

"Larijani e o chefe da milícia Basij foram eliminados esta madrugada e juntaram-se, nas profundezas do inferno, ao líder Khamenei e a todos os membros do eixo do mal eliminados", afirmou.



Larijani foi um conselheiro próximo de Khamenei, morto no início do conflito de Israel, EUA e Irão. Era uma das caras mais importantes do regime de Teerão e chegou a ser apontado como possível sucessor do aiatolá. Era, igualmente, responsável pelo programa nuclear do Irão e foi o primeiro a reagir à morte do líder supremo, garantindo que esta seria vingada.

“Vamos queimar o coração deles. Vamos fazer com que os criminosos sionistas e os desavergonhados norte-americanos se arrependam dos seus atos", disse, na altura, rejeitando qualquer hipótese de negociação com os EUA e garantindo que o país estava preparado para "uma guerra longa".



A informação ainda não teve confirmação das autoridades iranianas.

[Notícia atualizada às 11h17 de 17 de março de 2026 para acrescentar mais detalhes]