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Número de militares norte-americanos feridos na guerra contra o Irão sobe para cerca de 200

17 mar, 2026 - 00:02 • Reuters

Número de militares norte-americanos feridos na guerra contra o Irão subiu para cerca de 200. Conflito entrou na terceira semana de combates.

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Cerca de 200 militares norte-americanos ficaram feridos desde o início da guerra contra o Irão, informou esta segunda-feira o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, à medida que o conflito entra na terceira semana.

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Segundo o mesmo comando militar, a grande maioria das lesões é considerada ligeira e 180 soldados já regressaram ao serviço ativo.

Entre os casos registados, dez militares sofreram ferimentos classificados como graves.

As tropas foram atingidas em diferentes países da região, incluindo Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Bahrein, Iraque e Israel.

Desde o início das hostilidades, desencadeadas após ataques iranianos a bases militares norte-americanas em 28 de fevereiro, morreram 13 militares dos Estados Unidos.

Os ataques iranianos atingiram também missões diplomáticas, hotéis e aeroportos, além de provocarem danos em infraestruturas energéticas nos estados árabes do Golfo.

Em resposta, forças norte-americanas realizaram ataques contra mais de 7.000 alvos em território iraniano, de acordo com dados divulgados pelas autoridades militares.

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