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Tempestade Therese. Nova depressão traz chuva e vento até ao fim de semana

17 mar, 2026 - 07:40 • João Malheiro com Lusa

É esperada, ainda, agitação marítima, com ondas que podem atingir até quatro metros de altura.

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Portugal vai ser afetado por uma nova depressão. A tempestade Therese começa a afetar o clima esta terça-feira e vai trazer chuva e fortes rajadas de ventos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mau tempo vai sobretudo atingir a região do litoral sul de Portugal continental até sábado.

São esperadas rajadas de vento até 65 quilómetros por hora e agitação marítima que pode levar a ondas até quatro metros de altura.

No entanto, há um "elevado grau de incerteza quanto à posição desta depressão nos próximos dias, o que irá influenciar quer a localização, quer a quantidade de precipitação que poderá ocorrer", o que faz com que o IPMA ainda não tenha emitido qualquer aviso.

O IPMA emitiu vários avisos devido à agitação marítima, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada e vento a partir desta terça-feira para todo o país por causa da passagem da depressão Therese.

Face ao agravamento do estado do tempo, foi emitido aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Leiria, Lisboa, Beja e Faro por causa da chuva entra as 00h00 e as 09h00 de quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo devido ao vento de sueste com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas serras (entre as 13h00 e as 15h00 desta terça-feira) e por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 02 a 2,5 metros, (entre as 09h00 e as 15h00 desta terça-feira).

Com aviso amarelo está também o arquipélago da Madeira por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira

O arquipélago da Madeira vai estar ainda a amarelo entre as 15h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira por causa do estado do mar, estando previstas ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

Para o arquipélago dos Açores, O IPMA emitiu avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva, entre hoje e quinta-feira, devido à passagem da depressão.

[Atualizado às 09h15 com avisos do IPMA]

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