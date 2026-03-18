- Noticiário das 16h
- 18 mar, 2026
-
Médio Oriente
Aliados da NATO debatem reabertura do Estreito de Ormuz
18 mar, 2026 - 15:54 • Olímpia Mairos , com Reuters
Secretário-geral diz que aliados estão a trabalhar “coletivamente” para garantir segurança da navegação após apelos dos EUA.
Os aliados da NATO estão a discutir formas de reabrir o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas mundiais para o transporte de petróleo e gás, anunciou o secretário-geral da Aliança.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em declarações aos jornalistas durante uma visita à Noruega, Mark Rutte sublinhou a necessidade de garantir a retoma do comércio naquela via estratégica.
“Todos concordamos, evidentemente, que o comércio tem de ser reaberto. E o que sei é que os aliados estão a trabalhar em conjunto, a debater como o fazer. Estão a trabalhar nisso coletivamente, para encontrar uma solução”, afirmou.
A situação surge num contexto de crescente tensão no Médio Oriente, depois de o Donald Trump ter defendido que os países da NATO devem juntar-se aos Estados Unidos para assegurar a passagem segura no estreito.
O Estreito de Ormuz é uma rota crítica para o comércio energético global e tem estado sob ameaça devido à escalada do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão.
Segundo Washington, Teerão terá ameaçado navios que tentem atravessar aquela zona, o que levanta preocupações quanto à estabilidade do abastecimento energético e à segurança da navegação internacional.
Perante este cenário, a NATO procura uma resposta coordenada entre aliados para garantir a circulação marítima e evitar um agravamento da crise.
- Noticiário das 16h
- 18 mar, 2026
-
- Trump critica países que recusam ajuda militar no estreito de Ormuz
- Estreito de Ormuz. Como reagiram os países ao pedido de ajuda de Trump?
- Apesar das ameaças de Trump, aliados dos EUA rejeitam apoio no Estreito de Ormuz
- Trump admite escolta de petroleiros no Estreito de Ormuz
- UE "sem vontade" de enviar navios militares para o estreito de Ormuz
- Rangel descarta qualquer envolvimento militar de Portugal no estreito de Ormuz
- UE propõe modelo do Mar Negro para desbloquear transporte no Estreito de Ormuz
- Trump avisa que NATO enfrentará "futuro muito mau" se aliados não ajudarem os EUA no Irão
- Trump critica países que recusam ajuda militar no estreito de Ormuz
- Estreito de Ormuz. Como reagiram os países ao pedido de ajuda de Trump?
- Apesar das ameaças de Trump, aliados dos EUA rejeitam apoio no Estreito de Ormuz
- Trump admite escolta de petroleiros no Estreito de Ormuz
- UE "sem vontade" de enviar navios militares para o estreito de Ormuz
- Rangel descarta qualquer envolvimento militar de Portugal no estreito de Ormuz
- UE propõe modelo do Mar Negro para desbloquear transporte no Estreito de Ormuz
- Trump avisa que NATO enfrentará "futuro muito mau" se aliados não ajudarem os EUA no Irão