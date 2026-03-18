Aliados da NATO debatem reabertura do Estreito de Ormuz

Os aliados da NATO estão a discutir formas de reabrir o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas mundiais para o transporte de petróleo e gás, anunciou o secretário-geral da Aliança.

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Em declarações aos jornalistas durante uma visita à Noruega, Mark Rutte sublinhou a necessidade de garantir a retoma do comércio naquela via estratégica.

“Todos concordamos, evidentemente, que o comércio tem de ser reaberto. E o que sei é que os aliados estão a trabalhar em conjunto, a debater como o fazer. Estão a trabalhar nisso coletivamente, para encontrar uma solução”, afirmou.

A situação surge num contexto de crescente tensão no Médio Oriente, depois de o Donald Trump ter defendido que os países da NATO devem juntar-se aos Estados Unidos para assegurar a passagem segura no estreito.

O Estreito de Ormuz é uma rota crítica para o comércio energético global e tem estado sob ameaça devido à escalada do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão.

Segundo Washington, Teerão terá ameaçado navios que tentem atravessar aquela zona, o que levanta preocupações quanto à estabilidade do abastecimento energético e à segurança da navegação internacional.

Perante este cenário, a NATO procura uma resposta coordenada entre aliados para garantir a circulação marítima e evitar um agravamento da crise.