Campos de gás bombardeados no Qatar e no Irão

A empresa estatal de petróleo tinha já evacuado as instalações de GNL em Ras Laffan, disse uma fonte à agência Reuters, na sequência da ameaça iraniana de atacar infraestruturas energéticas no Golfo.

Ras Laffan é o local onde se concentra o núcleo do processamento de gás natural liquefeito (GNL) da QatarEnergy.

O Qatar afirmou ter intercetado com sucesso quatro dos cinco mísseis balísticos lançados pelo Irão, enquanto um quinto atingiu a cidade industrial de Ras Laffan .

Os campos de exploração de gás de Ras Laffan, no Qatar, e de Pars, no Irão, foram esta quarta-feira bombardeados e sofreram “danos extensos”.

Pars é o setor iraniano do maior depósito de gás natural do mundo, que o Irão partilha com o Qatar através do Golfo, e também foi bombardeado esta quarta-feira.

O ataque foi amplamente noticiado pelos meios de comunicação israelitas como tendo sido levado a cabo por Israel, com o consentimento dos Estados Unidos, embora nenhum dos países tenha assumido de imediato a responsabilidade.

A agência noticiosa iraniana Fars avançou que depósitos de gás e partes de uma refinaria foram atingidos.

Segundo a mesma fonte, os trabalhadores foram evacuados e os meios de comunicação estatais indicaram posteriormente que o incêndio no local estava sob controlo.

O Irão emitiu um aviso de evacuação para várias instalações energéticas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Qatar, indicando que seriam alvo de ataques “nas próximas horas”, avançaram na quarta-feira os meios de comunicação estatais iranianos.

A Arábia Saudita intercetou e destruiu quatro mísseis balísticos lançados contra a capital Riade. Também abateu um drone lançado contra uma exploração de gás na parte ocidental do país.