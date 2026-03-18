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Cerca de 57 mil passageiros sem voos no aeroporto de Berlim devido a greve
18 mar, 2026 - 07:23 • João Malheiro
À volta de dois mil trabalhadores da Verdi protestam para exigir melhores salários e condições de trabalho.
Uma greve no setor do handling está a deixar cerca de 57 mil passageiros sem voos no aeroporto de Berlim, esta quarta-feira.
Para este dia estavam agendadas 445 partidas e chegadas.
À volta de dois mil trabalhadores da Verdi protestam para exigir melhores salários e condições de trabalho, antes de uma nova ronda negocial marcada para 25 de março.
Em resposta, o CEO do aeroporto de Berlim considerou a greve "desproporcional".
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