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Cerca de 57 mil passageiros sem voos no aeroporto de Berlim devido a greve

18 mar, 2026 - 07:23 • João Malheiro

À volta de dois mil trabalhadores da Verdi protestam para exigir melhores salários e condições de trabalho.

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Uma greve no setor do handling está a deixar cerca de 57 mil passageiros sem voos no aeroporto de Berlim, esta quarta-feira.

Para este dia estavam agendadas 445 partidas e chegadas.

À volta de dois mil trabalhadores da Verdi protestam para exigir melhores salários e condições de trabalho, antes de uma nova ronda negocial marcada para 25 de março.

Em resposta, o CEO do aeroporto de Berlim considerou a greve "desproporcional".

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