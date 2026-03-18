Filho da princesa da Noruega pode ser condenado a mais de sete anos de prisão

O julgamento do filho da princesa da Noruega , de 29 anos, começou no início do mês de fevereiro e deverá terminar esta quinta-feira, 19 de março.

O procurador norueguês defende que o filho de Mette Marit deve ser considerado culpado de 39 das 40 acusações de que é alvo.

O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, pode ser condenado a pelo menos sete anos e sete meses de prisão por violação de quatro mulheres, violência doméstica e posse de droga , entre outros crimes.

Até ao momento, Marius declarou-se culpado de algumas infrações consideradas menos graves, relacionadas com drogas e infrações rodoviárias, mas também admitiu parcialmente uma acusação grave de violência contra uma mulher com quem mantinha uma relação.

Nos quatro casos de violação, as mulheres alegam que estavam a dormir ou incapacitadas, mas Marius afirmou no início do julgamento: "Não tenho relações com mulheres que não estejam acordadas."

Em reação, o filho da princesa queixa-se da pressão mediática: "Já não sou o Marius, sou um monstro."

Já o nome da mãe, Mette Marit, é referido centenas de vezes nos chamados “Ficheiros Epstein”, entre 2011 e 2014, e a reputação da monarquia está a sofrer com estes dois casos.

As trocas de emails entre Mette Marit e Jeffrey Epstein mostram uma relação de proximidade, apesar de não existir qualquer indício de crime.

“Revelei um mau discernimento e arrependo-me de ter tido qualquer contacto com Epstein. É simplesmente embaraçoso”, admite a monarca, em comunicado.