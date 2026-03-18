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Programa Alimentar Mundial
Irão. 45 milhões de pessoas podem passar fome devido à guerra
18 mar, 2026 - 07:55 • João Malheiro
A guerra levou a que várias rotas de ajuda humanitária estejam condicionadas ou mesmo fechadas.
A guerra no Irão pode levar cerca de 45 milhões de pessoas a passar fome, segundo dados do Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas (ONU).
São estes os valores estimados divulgados esta terça-feira, se o conflito entre EUA e Israel e o Irão progredir até junho.
A guerra levou a que várias rotas de ajuda humanitária estejam condicionadas ou mesmo fechadas. Somado a isso está uma subida considerável do custo da alimentação.
Atualmente, cerca de 319 milhões de pessoas sofrem de fome. É um valor recorde, de acordo com o Programa Alimentar Mundial.
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