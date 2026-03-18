Israel admite ter atingido base da ONU no Líbano

18 mar, 2026 - 08:08 • João Malheiro

Israel admite ter atingido a base da Organização das Nações Unidas (ONU) no Líbano, avança a Reuters.

O exército israelita refere que o disparo de um tanque atingiu a base da ONU a 6 de março, resultando em vários feridos de funcionários humanitários do Gana.

As informações corroboram os resultados de uma investigação interna da ONU que apontava para responsabilidades israelitas no incidente.

Israel lamenta o incidente, mas alega que apenas estava a responder a fogo inimigo, vindo do Hezbollah.

"Os resultados desta investigação vão ser usados para evitar repetições deste incidente", garantiu o exército israelita.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

