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Médio Oriente
Israel diz ter assassinado ministro dos Serviços de Informações iraniano
18 mar, 2026 - 11:00 • Lusa
A morte de Khatib acontece depois de Israel ter matado o responsável de segurança iraniano Ali Larijani e o chefe da força paramilitar voluntária Basij, ligada à Guarda Revolucionária, Gholamreza Soleimani.
O ministro da Defesa de Israel anunciou esta quarta-feira que as forças armadas israelitas assassinaram o ministro dos Serviços de Informações iraniano, Esmail Khatib.
Israel Katz adiantou que "são esperadas surpresas significativas ao longo deste dia em todas as frentes", sem avançar pormenores.
A morte de Khatib acontece depois de Israel ter matado o responsável de segurança iraniano Ali Larijani e o chefe da força paramilitar voluntária Basij, ligada à Guarda Revolucionária, Gholamreza Soleimani.
No início da guerra, que começou a 28 de fevereiro, as forças aliadas dos Estados Unidos e de Israel também mataram o ex-líder supremo do Irão aiatola Ali Khamenei.
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