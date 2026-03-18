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Japão adia retoma das operações comerciais da maior central nuclear do mundo
18 mar, 2026 - 09:15 • Lusa
O reinício já tinha sido adiado a 26 de fevereiro, devido a problemas com os alarmes das barras de controlo.
A elétrica japonesa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) adiou esta quarta-feira o reinício das operações comerciais de Kashiwazaki-Kariwa, a maior central nuclear do mundo em capacidade, fechada desde 2011 após o acidente em Fukushima.
Num comunicado, a TEPCO disse que, na quinta-feira passada, um alarme indicou uma pequena fuga elétrica no reator número 6, que começou a transmitir energia em 9 de fevereiro, depois de 14 anos de suspensão.
Após uma investigação, a empresa determinou que não houve uma fuga real, mas sim um condutor que se rompeu que acionou o alarme por engano, algo que "não afeta diretamente a segurança do reator", que permanece estável.
A TEPCO continua a investigar os detalhes do incidente e ainda não anunciou uma nova data para a retoma das operações comerciais do reator.
O reinício já tinha sido adiado a 26 de fevereiro, devido a problemas com os alarmes das barras de controlo.
Japão admite reativar a maior central nuclear do mundo
Após o tsunami de 2011 e o desastre nuclear de Fuk(...)
A TEPCO reiniciou a central de Kashiwazaki-Kariwa a 21 de janeiro, 15 anos após o encerramento em 2011 na sequência do acidente nuclear de Fukushima.
Essa foi a primeira vez que a TEPCO, que administrava a central de Fukushima antes do desastre, reativou uma das suas centrais desde o acidente nuclear, causado pelo forte terremoto e subsequente tsunami, que atingiram o nordeste do Japão em 11 de março de 2011.
O acidente levou a um apagão nuclear no país, onde a maioria dos reatores nucleares continua desativada.
Atualmente, 14 reatores estão operacionais, 19 suspenderam as suas operações e 27 aguardam desmantelamento, segundo dados da Agência Internacional de Energia Atómica.
Os reatores 6 e 7 de Kashiwazaki-Kariwa já passaram pelas revisões para a respetiva reativação em 2017, mas posteriormente foi ordenado que a central permanecesse parada devido a falhas na segurança contra ataques terroristas.
Em dezembro de 2023, as medidas adotadas foram aprovadas e, desde então, a TEPCO tem vindo a ultrapassar os trâmites necessários para colocar ambos os reatores em funcionamento.
Com uma capacidade superior a oito mil megawatts, a central de Kashiwazaki-Kariwa é uma peça fundamental no plano de fornecimento de energia da TEPCO e está em linha com a estratégia promovida pelo Governo japonês da primeira-ministra Sanae Takaichi de impulsionar as centrais nucleares e cumprir metas de redução de emissões.
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