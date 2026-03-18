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Míssil iraniano mata três palestinianos na Cisjordânia

18 mar, 2026 - 21:37 • Ricardo Vieira, com Reuters

Bomba atingiu um salão de beleza na cidade de Beit Awwa, a sudoeste de Hebron.

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Três mulheres palestinianas morreram esta quarta-feira quando um míssil iraniano atingiu a Cisjordânia, avança o Crescente Vermelho. Outra pessoa ficou em estado grave.

Foi o primeiro bombardeamento do Irão a atingir o território ocupado por Israel desde o início do conflito no Médio Oriente, a 28 de fevereiro.

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O míssil atingiu um salão de beleza na cidade de Beit Awwa, a sudoeste de Hebron, indica a agência de notícias palestiniana WAFA.

O Exército israelita diz que o ataque foi provocado por uma bomba de fragmentação, um tipo de ogiva que se divide em pequenas submunições que se dispersam por uma área alargada.

Estas munições explodem no ar e libertam múltiplos “bomblets”, tornando mais difícil a sua interceção e aumentando o risco para civis no terreno, uma vez que se espalham por uma vasta zona .

Pelo menos 14 pessoas morreram em Israel desde que Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irão no final de fevereiro.

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