- Noticiário das 23h
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Míssil iraniano mata três palestinianos na Cisjordânia
18 mar, 2026 - 21:37 • Ricardo Vieira, com Reuters
Bomba atingiu um salão de beleza na cidade de Beit Awwa, a sudoeste de Hebron.
Três mulheres palestinianas morreram esta quarta-feira quando um míssil iraniano atingiu a Cisjordânia, avança o Crescente Vermelho. Outra pessoa ficou em estado grave.
Foi o primeiro bombardeamento do Irão a atingir o território ocupado por Israel desde o início do conflito no Médio Oriente, a 28 de fevereiro.
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O míssil atingiu um salão de beleza na cidade de Beit Awwa, a sudoeste de Hebron, indica a agência de notícias palestiniana WAFA.
O Exército israelita diz que o ataque foi provocado por uma bomba de fragmentação, um tipo de ogiva que se divide em pequenas submunições que se dispersam por uma área alargada.
Estas munições explodem no ar e libertam múltiplos “bomblets”, tornando mais difícil a sua interceção e aumentando o risco para civis no terreno, uma vez que se espalham por uma vasta zona .
Pelo menos 14 pessoas morreram em Israel desde que Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irão no final de fevereiro.
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