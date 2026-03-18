Pelo menos 19 mortos em novos ataques de Israel contra o Líbano

18 mar, 2026 - 07:14 • Lusa

O Exército de Israel anunciou esta quarta-feira novos ataques contra o Líbano, que registou, pelo menos, 19 mortos devido a bombardeamentos ocorridos durante esta madrugada.

"As Forças de Defesa de Israel (FDI) começaram a atacar alvos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano", comunicou o Exército israelita na rede de mensagens Telegram.

O anúncio surge depois de as FDI terem recomendado a retirada de civis na região de Tiro, no sul do Líbano e solicitado, horas depois, também a evacuação do bairro de Bashoura, em Beirute, a capital do país.

A Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa, citando o Ministério da Saúde, noticiou a morte de, pelo menos, 19 pessoas nas últimas horas.

Oito pessoas morreram num ataque contra a localidade de Haboush, enquanto outras quatro, todas de nacionalidade síria, morreram num bombardeamento em Jibchit, ambos os locais no distrito de Nabatia, no sul do Líbano.

Além destas mortes, um bombardeamento contra Baalbek, a nordeste de Beirute, matou mais quatro pessoas, segundo a ANN.

A agência de notícias libanesa noticiou ainda três vítimas mortais em Qanarit, no distrito de Sidon, na costa do país.

O Hezbollah, o grupo xiita libanês contra o qual Israel afirma lançar os seus bombardeamentos, também anunciou vários ataques contra o norte do Estado israelita.

Tanto os ataques do Hezbollah como os de Israel têm-se sucedido praticamente sem interrupção desde o passado dia 02 de março, quando o grupo xiita lançou bombardeamentos contra o país vizinho em retaliação à ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

Os bombardeamentos de Israel contra o Líbano causaram a morte de 912 pessoas e feriram 2.221, de acordo com números oficiais, enquanto os ataques do Hezbollah, até ao momento, também de acordo com os registos oficiais não causaram vítimas mortais e tiveram um alcance limitado.

