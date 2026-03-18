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América Latina
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai visitar Venezuela
18 mar, 2026 - 23:59 • Lusa
Visita mostra "a intenção política de manter a proximidade com a comunidade portuguesa, esteja ela onde estiver", lê-se na nota oficial.
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visita a Venezuela entre 31 de março e 2 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa, anunciou nesta quarta-feira o seu gabinete em comunicado.
"Na visita estão previstas deslocações a Caracas e Valência, bem como reuniões com autoridades locais", adianta a nota.
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Acrescentando que da agenda constam igualmente "encontros com a comunidade portuguesa, o movimento associativo, os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, os funcionários consulares e a diáspora empresarial".
Esta deslocação de Emídio Sousa à Venezuela esteve agendada para o início de março, mas foi adiada devido ao contexto internacional e "à decorrente necessidade" do Secretário de Estado "ficar a coordenar a operação de repatriamento dos cidadãos portugueses na região do Médio Oriente", refere o comunicado.
A nota sublinha ainda que a visita mostra "a intenção política de manter a proximidade com a comunidade portuguesa, esteja ela onde estiver", concretizando, assim, "uma das grandes prioridades do XXV Governo".
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