Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai visitar Venezuela

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visita a Venezuela entre 31 de março e 2 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa, anunciou nesta quarta-feira o seu gabinete em comunicado.

"Na visita estão previstas deslocações a Caracas e Valência, bem como reuniões com autoridades locais", adianta a nota.

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Acrescentando que da agenda constam igualmente "encontros com a comunidade portuguesa, o movimento associativo, os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, os funcionários consulares e a diáspora empresarial".

Esta deslocação de Emídio Sousa à Venezuela esteve agendada para o início de março, mas foi adiada devido ao contexto internacional e "à decorrente necessidade" do Secretário de Estado "ficar a coordenar a operação de repatriamento dos cidadãos portugueses na região do Médio Oriente", refere o comunicado.

A nota sublinha ainda que a visita mostra "a intenção política de manter a proximidade com a comunidade portuguesa, esteja ela onde estiver", concretizando, assim, "uma das grandes prioridades do XXV Governo".